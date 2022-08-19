黃嘉樂小登科之喜　太太揚言生夠六個

黃嘉樂小登科，並於九龍站設婚宴，筵開21席；一對新人今（19日）傍晚步出受訪，新娘子Samantha穿上性感婚紗，中門大開，相當漂亮，在一班兄弟團起哄下，兩人連環嘴咀！嘉槳指自己結婚前一晚，緊張到失眠，今朝接新娘一刻，才如釋重負：「都好肉痛老婆，因為婚禮籌備大部分都係老婆搞，因為我要開劇。」談到玩新郎環節，黃嘉樂則笑言：「佢太錫我，畀晒兄弟玩，我無畀人糟質。」Samantha指由於昨晚要上頭，很多事要搞，故徹夜未眠忙到今朝。

至於接新娘感動位，嘉樂直言是講愛的宣言一刻，兩公婆一齊喊，他很感謝老婆：「好多謝老婆，佢令我改變好多，認識咗佢之後，我都開朗咗好多，轉變好大，由啞唔講嘢到依家會多番少少嘢講，成個人際關係都好咗。」

由於嘉樂正開劇，故未有度蜜月計劃，但劇組亦已很好，讓他可以放３日假：「因為戲份都多，唔能夠走開太耐，能夠放到３日已經好好。」問到造人計劃，嘉樂笑言要問老婆，新娘子Samantha則相當豪氣：「要睇奶奶想要幾多個（孫），（今朝陀住六豬金牌，寓意六個？）奶奶ＯＫ咪得囉。」手戴二卡婚戒的Samantha，膊頭有紋身，但她無意遮掩，並指該紋身跟了十幾年，是自己身體一部分。而同是「鐵馬家族」成員的鄭嘉穎因有工作在身，未能出席婚宴。