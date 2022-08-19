【又係賣豬仔？】Celia K.爆家傭去柬埔寨打工　發吊鹽水照求救

柬埔寨「賣豬仔」事件愈揭愈多！由模特兒變為KOL的郭玥彤（Celia K.）今日（19日）拍片自爆，指早前向她請辭的菲籍家傭「頭蝨姐姐」A小姐也身在柬埔寨，十分擔心她的人身安全！Celia K.說和A小姐的賓主關係維持了4個多月，期間已多次稱要辭職，在今年6月A小姐突然主動「貼錢走」，奉上月薪4千7百多元，說在朋友介紹下到柬埔寨的賭場任職電腦程式員。

A小姐稱介紹人指電腦程式員月薪有7千多元，又向A小姐展示在當地享受high tea等生活照，表達當電腦程式員後的生活優游。由於Celia K.其中一位家傭曾借錢給A小姐，故A小姐辭職後雙方初時仍保持聯絡。未幾發現A小姐出現異常情況，見其社交帳戶，由菲律賓文變中文，頭像相片也不同，之後聯絡A小姐，對方隔很久才回覆，未有詳細談及情況，只說自己很辛苦，並傳了一張在醫院吊鹽水的相片。

Celia K.接受東網訪問，說由於柬埔寨「賣豬仔」事件廣受關注，加上未知A小姐安危，所以呼籲外傭及所屬僱主都要留意：「A小姐send張吊鹽水嘅相嚟，叫我哋申請佢返嚟香港，又話嚟柬埔寨嘅決定係錯，但唔肯再透露多啲詳情，就連佢屋企人，都唔係咁易搵到佢。真係唔知A小姐係身陷險境，抑或係避債。雖然A小姐冇要求用錢救佢贖佢，但係佢所講嘅電腦程式員，同呢排嘅『賣豬仔』嘅上當橋段好相似。佢性格好單純，佢本身人工有接近5千，但人哋出7千，佢就應承。」