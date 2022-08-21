【心理測驗】繁花下的內心倒影

人無完美，看似再完美的人，內心總會有暗黑的一面，正如很多事情於表面都總是找不到答案。人在隱藏自己的同時，也可能漸漸欺騙了自己，甚或是根本從未看清楚過自己。正所謂「當局者迷」，如果想一探自己不為人知的一面，就來試試來自日網「michill」的一道熱門心理測驗，找出自己的隱藏個性啦！

【問題】

試幻想你需要找一朵花來裝飾房間，你會選擇以下哪一種？

A.向日葵

B.櫻花

C.鬱金香

D.玫瑰

【結果分析】

A.聽話被動者

向陽而生的向日葵既是你的表面，亦暗含你的隱藏個性。在外人眼中，你是個性明亮而樂觀的人，只有你自己才知道，內在的你其實亦希望被強烈的陽光所照射，骨子裏的你甚為願意順從於比你強勢的人，非常享受被人安排及打點生活上的一切。

B.渴望注目者

櫻花是不少人的賞花之選，選擇它的你可能對外是一個矜持的人，其實你的內心也想成為人群之中最耀眼的哪顆星星，甚至有點自戀的傾向。你希望自己的言論、行為、作品都可以得到很多人的認可，受人關注以及矚目。

C.利己主義者

鬱金香被層層的花瓣所包圍，只在固定的時間盛放，選擇它的你在外人眼中可能跟誰都聊得來，實際情況是誰也走不入你的內心。你既是一個神秘的人，喜歡把自己封鎖在自己的世界，而且有點自私，會以利己為先。

D.感情冷漠者

冷艷的玫瑰看上來高貴而美麗，事實上玫瑰帶有刺卻是鐵一般的事實。在外人眼中，你是一個優雅的人，但是你的內心亦經常會想以無情、冷漠的話語去對待別人，甚至顯得有些冷血。個性冷酷而果斷，自尊心很強。