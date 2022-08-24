谷旻做獨立歌手更自由　打拳減肥戒酒避水腫

樂壇新人谷旻(Alice)翻唱「宇宙巨肺」G.E.M.(鄧紫棋)的《來自天堂的魔鬼》而音樂平台累積逾10萬收看次數，不過成績最好的作品卻是偕鍾舒漫妹妺鍾舒祺翻唱王菲的 《百年孤寂》 ，累積 收看次數逾18萬。問到和鍾舒祺的淵源，她說：「我同阿祺係教友，同佢家姐鍾舒漫、王君馨、衛蘭、衛詩都係同一教會嘅朋友，不過我唔想麻煩佢哋幫我宣傳，我想靠自己努力，朋友還朋友，佢哋都好忙，唔想成日碌人情卡，私下喺信仰、社交都有溝通，佢哋都好支持我入行。」

Alice自言曾有唱片公司斟簽約，不過她想嘗試做個自由度更大的獨立歌手，縱使花盡6位數字儲蓄都無悔：「我會畀5至6年時間自己，如果發展唔好咪止蝕離場囉。」為配合香港市場，現時積極學打拳減肥：「喺澳洲我啲身形係冇問題，不過香港市場鍾意偏瘦，學打拳加做Gym，由53Kg減到45kg。」問到為做歌手而減肥可覺得辛苦，她就覺得是配合市場需要：「係睇你樣再聽你唱歌，呢個係基本現實，又唔覺得辛苦，我水腫係因為鍾意飲酒減壓，依家都戒梗酒，健康最緊要。」

場地：Spirit Muay Thai