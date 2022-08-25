BLACK PINK新MV　百變造型一齊跟

BLACK PINK新歌《Pink Venom》MV釋出之後，1小時就達到千萬的播放量，還立刻登上影音平台的音樂類影片排行榜第1名。副歌的洗腦旋律以及4位美妙的歌聲，讓大家無間斷狂Loop這首歌。除了新歌曲風融入異域風情、Hip Hop等不同元素之外，造型也千變萬化！雖然一如既往有大品牌加持，但也穿上不少小眾品牌服飾，讓魅力天團的風格更多樣化。

Lisa & Jennie大玩Hip Hop造型

最近刮起了一陣球衣風尚，Lisa與Jennie在新MV中也穿上合身剪裁球衣，讓人感受到濃厚的叛逆時尚感。Lisa演繹的運動造型並充滿層次感，短身設計的球衣內襯GCDS經典內衣套裝；同一個鏡頭下的Jennie則以球衣搭配誇張的頸鏈，展現出女Rapper的風範。鏡頭一轉，Lisa就了另一工裝Look，並搭配一雙暗黑設計師Rick Owens與Dr. Martens聯名設計的1460 Bex皮靴，鞋面上的Pentagram星星圖案，令到整體造型更有型，更具Hip Hop味道。

Rosé & Jisoo變身異域女神風

今次新歌不但曲風充滿異國風情，就連MV中的造型穿搭也加入不少異域元素。其中Rosé和Jisoo便同樣穿上越南時裝品牌FANCì Club設計的破碎裙裝。Rosé穿着的是黑色荷葉邊裙裝，左肩飾有玫瑰花飾，予人蛇蠍美人的觀感。而Jisoo就換上手臂飾有玫瑰花的裙裝，下身搭配一條牛仔短褲。另外，在開場畫面中，Jennie所穿的Maison Alaïa裙子，設計亦散發異域風情，襯上她半掩臉的演繹，超有神秘感。加上腳上哪一雙GCDS 2022秋冬系列高踭鞋，採用超厚底加超高踭設計，令到勁舞中的Jennie更具氣勢。