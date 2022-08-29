「獵食」娜扎張天愛　渣男徐開騁被封劣迹藝人隨時賠5千萬

內地女星張天愛日前公開男友徐開騁的錄音，怒揭對方出軌並稱他為「慣犯」，男方承認酒後亂性及公開道歉，由於他曾多次被拍得往「新疆四美」之一娜扎的香閨，被揣測是小三的娜扎，急急發文澄清，更說：「終於看清你是甚麼東西！」暗指自己也是受害者。

被怒罵渣男的徐開騁於2019年憑內地劇《奈何BOSS要娶我》而人氣升，並早在2012年被台星明道看中，簽約成為旗下藝人。有內地消息指現在徐開騁或會被列入劣迹藝人，更隨時面臨至少人民幣5千萬元（約港幣5,679萬元）的賠償，財色雙失！

目前徐開騁手上有4部劇集未播，包括《戀戀紅塵》、和陳偉霆合演的《照亮你》，能否如期播出，還是未知之數，由於演員參演時所簽的合約上列明，「因演員個人原因導致作品無法上線，需要按比例支付相應的違約金」，估計徐開騁在劇集方面賠償，大約是人民幣3千萬元（約港幣3,407萬元）。

徐開騁手上有3個廣告代言，如全部品牌跟他割席，以其酬勞人民幣300萬元（約港幣340萬元）計算，賠償額至少人民幣1千萬元（約港幣1,136萬元）。有指徐開騁簽約明道工作室時，合約訂明不能談戀愛及要為失德行為負責，消息指他可能要向工作室賠償，金額至少人民幣1千萬元（約港幣1,136萬元）。幸好他不算大紅大紫，令酬勞不高的他，不用付出天價賠償金。