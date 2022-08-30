【是日通勝】

農曆八月初四

壬寅年 戊申月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、安葬、入宅

忌：穿井、栽種、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、32、34、42

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運滯時不用沮喪，穿淺紅色衫有助改善運勢。

金牛座：幸福不是必然，趁順境時多幫助有需要的人。

雙子座：口福不淺，但吃喝要懂節制，以免健康受損。

巨蟹座：勉強冇幸福，若感情生變，斬纜是一種解脫。

獅子座：公事繁忙，要分清輕重緩急，避免因小失大。

處女座：事業運稍遜，惟有保持專注才可重回正軌。

天秤座：愛情運最強！單身者有望迎來一段美好緣分。

天蠍座：整體運勢比上不足比下有餘，開心最緊要！

人馬座：運勢平穩，多關懷身邊人，有助收獲好人緣。

山羊座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

水瓶座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

雙魚座：事業上得不到旁人支援，容易變得孤掌難鳴。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）雞 心情差

鼠：下午運勢不太好，重要事應在早上處理。

牛：貴人助力強，是化解人事衝突的好日子。

虎：出席社交聚會，單身者易遇到心儀對象。

兔：職場上不乏發展機遇，相信自己的能力。

龍：煩人的問題出現，謹記退一步海闊天空。

蛇：集中力強，做事效率高，成績有目共睹。

馬：心情煩躁，易胡思亂想，宜向長輩求助。

羊：人緣相當好，有機會收獲一份神秘禮物。

猴：謹記槍打出頭鳥，保持低調可避免惹禍。

雞：是日沖煞，被瑣事纏身，情緒容易失控。

狗：好運降臨，接連收到喜訊，心情靚到極！

豬：精神飽滿，自信心強，工作表現有進步。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

區分五行屬性方法

據玄學術數，大多數的事物都是用五行（即金、木、水、火、土）來區分，以界定萬事萬物的屬性，再來作調節平衡之用。

如果去區分五行屬性，可以用幾個方法，包括：外形、顏色、原料、數目等等。

外形：多數可以用十二生肖去區分，豬、鼠屬水，牛、龍、羊、狗屬土，蛇、馬屬火，猴、雞屬金，虎、兔屬木。

顏色：黑色、深藍色屬水，啡色、黄色屬土，紅色、紫色屬火，金色、銀色屬金，綠色、青色屬木。

數目：1、6屬水，3、8屬木，2、7屬火，5、0屬土，4、9屬金。

原料：最簡單又最複雜，簡單是因為金屬就是金，水、液體就是水，樹木就是木，火燄、熱就是火，泥土就是土。複雜是因為很多物品都不是單一原料，有混合製成的，這樣就很難用原料來區分了。

以玻璃為例，這是一種很特別的東西，而它不能用外形去區分，因為可以任意造型。若以顏色區分的話，它是透明的，不能分類。以原料區分的話，其主要成分是二氧化矽（SiO2，即石英，砂的主要成分），即是土，但又可以區分為礦物成分，即是金，而它要從軟去定型，又可以屬水。正因為玻璃是那麼難以區分，所以在玄學術數範圍是很少去運用。