郭晉安開腦戰死神　《白色強人II》結局篇搶灘衝視帝

藝人郭晉安（安仔）於僅餘數集的《白色強人II》演技大爆發，角色生死未卜，搞到一眾Fans緊張到眼濕濕。對於有望衝擊第4次視帝寶座，他直言有信心，希望向劇迷力證香港演員實力不容忽視。

安仔、陳豪與張曦雯（Kelly）等主演的無綫劇《白色強人II》踏入結局篇，安仔扮演的楊逸滔（YT）病入膏肓，飽受腦內膠質瘤影響依然頂硬上，力推全面開放藥物名冊，不少劇迷擔心他能否跨過鬼門關！日前安仔出席公開活動，大批鐵粉到場支持，有人討論劇情時爆喊，他即連番安慰：「惟有勸大家唔好咁投入，但呢幾集真係要攞定紙巾喇！」

自《白II》播出以來，不少網民大讚陳豪及Kelly演出自然，反而「靈魂人物」安仔發揮機會一般，但原來好戲在後頭！據悉，僅餘數集可謂安仔的「獨腳戲」，緊接將交代他與胡定欣飾演的葉晴出發參加世衞研討會，YT靠精神念力支撐日間繁忙工作，返回酒店後即由葉晴為他化療，其後他讓Kelly飾演的女友呂靄寧為他進行開腦手術，途中一度心跳停頓，生死未卜！不過，據知YT「好人有好報」，最終與女友終成眷屬。

內地劇緊接造勢

談到靠結局篇「食尾胡」，有望於年底的台慶頒獎禮衝擊第4次視帝寶座，安仔笑說：「我都對自己有信心嘅，只係嚟緊呢幾個月，要睇吓仲有冇啲好勁嘅劇集推出，依家講好唔公平。我好想同其他好演員拍住上一齊進步，畀大家知道港劇有唔少精英。」今次扮演癌症患者，事前他做了不少研究：「有人話畀我知，化療病患好似喺水面被扯到水底咁，成個人冰凍好攰，拍攝嘅時候，我盡量攞呢種感覺去投入。」

另外，安仔主演的內地劇《勇者無懼》將於9月1日在北京衞視及東方衞視首播，劇中飾演大反派，以富商外表包裝犯法。有關方面近日特意派攝製隊來港，訪問他及錄影花絮片段，免得安仔到內地宣傳要隔離，非常窩心。