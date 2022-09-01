湯洛雯澳洲返港　馬國明接回家打邊爐㷫合合

無綫劇《白色強人II》明天便大結局，劇情緊張，一直播映以來口碑甚佳，今晚劇組在銅鑼灣舉行慰勞宴，邀請一眾藝人和為劇集擔任顧問的醫護團隊出席，監製羅永賢在台上公布好消息，透露患罕見病結節性硬化症的病人，因劇集而受到大眾關注，近日協會獲政府加快進度提供一站式醫療設施，感到好開心。

今晚出席的藝人包括有郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、張曦雯、劉溫馨和郭柏妍等，馬國明對於劇集間接幫到病人表示感動，他認為比收視和任何獎項來得開心，他說：「劇集是娛樂觀眾，依家有份使命感，諗唔到對社會有影響，真正幫到病人，（再拍第三輯?）要問監製，本身拍第一輯時，都無話會有第二輯。」明言若有第三輯會樂意參與，笑言自小無勤力讀書做不成醫生，但也可以從另一方面獲得使命感。

藝人唐詩詠因身在外地未有出席慰勞宴，對於唐詩詠本月即將離巢的消息，身為契哥的馬國明表示全不知情，他說：「佢無同我哋講，傳啫，要求證番佢本人，（有冇關心問候?）合約嘢唔會問，除非佢自己講，（詩詠有冇講過想做舞台劇?）有聽講過，係咪離開無綫就唔知（有冇講過話自己做到攰？）好早已經話攰，女仔拍劇又要捱夜會辛苦啲，不過我無畀意見，係佢個人選擇，我相信無論有乜決定，《鐵馬尋橋》既兄弟都會支持。」

早前女友湯洛雯飛澳洲拍攝旅遊特輯，並已火速返港，今日完成三天酒店隔離後，馬國明到酒店接女友回家，繼續居家隔離，問會否親自下廚炮製愛心飯餸氹女友?他笑言打邊爐最簡單，透露女友是次澳洲行程好密集，問到是否小別勝新婚?他笑言：「幾日啫，佢掛住貓多啲。」