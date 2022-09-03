美女營養學家拆解　OMAD斷食法有咩要注意

JC表示OMAD斷食法的好處是能夠在短時間内達到減重的效果，缺點是容易造成腸胃負擔，初試者可以一星期先進行1至2天。（設計圖片）

近來城中最熱門的話題之一，離不開香港首部科幻大製作《明日戰記》上映，老闆兼演員古天樂近日頻頻現身做宣傳，Fit爆身形十年如一日。他透露以「每天只吃一餐」的方法斷食OMAD（One Meal A Day），維持體重10多年都沒有復胖。連小豬羅志祥也是用OMAD斷食法，成功在1個月內瘦了8公斤！不過OMAD不是人人適合，想跟兩位型男減肥，不妨先聽聽美女營養學家JC的專業意見！

一日一餐的利與弊

One Meal A Day顧名思義就是一日只吃一餐，又被稱為「231斷食」，一天24小時當中23小時不進食，只能在其中1小時內進餐，其餘時間只可以喝沒有熱量的飲品如清水或茶等。和其他常見的間歇性斷食法相比，算是較極端的飲食方式。Fit Fit Food營盈樂營養顧問中心營養學家JC表示，這種斷食法的好處是能夠在短時間内達到減重的效果，而且減重期間仍可出席朋友聚會或應酬，缺點是容易造成腸胃負擔，因一天的進食量集中在1小時內完成，而且長時間空腹有機會令胃部不適。此外進食時間太短，容易令熱量攝取不足，亦很難完全補充到一日所需的所有營養素，導致營養不良。最後由於身體長時間處於「飢餓感」狀態，有機會影響情緒。

多吃原形食物 營養要豐富

OMAD斷食法主要透過把一天進食的時間縮短至1小時，減少整天的卡路里攝取，透過熱量赤字達至減肥效果。進食時間沒有指定，但JC建議盡量持續每天都是同樣時間進食，以免打亂進食時間，攝取額外熱量。由於一日一餐很難完全補充一日所需的營養，所以應選擇營養豐富的食物，包含碳水化合物、蛋白質、蔬菜、水果、奶類及健康脂肪類等，並食用原形及纖維較多的食物，增加飽腹感。還有以全穀類食物包括蕃薯、五穀飯、藜麥等代替精緻澱粉，選擇低脂高蛋白質食物如雞胸肉、蝦仁、帶子、鷹嘴豆、豆腐等，以及不飽和脂肪包括牛油果、堅果、奇亞籽等。此外應避免含糖飲料以及高脂肪與高熱量的食物，如煎炸類食物及甜食，以減輕腸胃的負擔。初試者可以一星期先進行1至2天，注意定時補充足夠水分，保持放鬆心情及充足的休息，斷食時有機會出現低血糖狀況，因此應避免進行劇烈運動或體力勞動，可做輕度運動如瑜伽。若身體出現不舒服或心情低落的情況，應立即停止及尋求醫生幫忙。

可由較溫和輕斷食法開始

一般人在進行斷食的初期，減重的效果都會較為明顯，在首2至3個月，可減約原來體重的3至8%。在其後的6至12個月，身體慢慢適應後，減重效果和一般限制卡路里攝入的減肥法無太大差異，因此JC建議減肥人士毋須追求極端的OMAD斷食方法，可先由溫和的輕斷食法開始，如168斷食法或5：2輕斷食法，即一周內安排2天不連續的斷食日。初階者亦可嘗試低醣飲食，透過降低碳水化合物的攝取量，燃燒體內的脂肪儲備，達到高效的減重效果。

部分人士不適合

OMAD斷食法並非人人適合，JC建議有疑慮的人先找營養師諮詢才開始。兒童、青少年、長者、孕婦和哺乳期的女性都不適合，因可能帶來營養不足問題。慢性病患者如高血壓、糖尿病、腎功能較弱及腸胃功能差的人士若進行OMAD斷食容易影響健康。曾患過暴食症或厭食症的人也不適合，有機會變成飲食失調。不過如果你希望短期內達到減肥效果或減肥中但需要外出應酬，不妨一試這個斷食法。

1日低醣餐單推介

OMAD斷食法始終較極端，初階者可嘗試低醣飲食減肥，JC特別為大家推介以下1日低醣餐單。（只供參考，每人的熱量需求不一，需因應實際需求而作調整。）

專家建議：不要逼自己太緊

曾幾何時，JC是一個重達65公斤的肥妹，試過多個斷食法包括168、OMAD，計算整體熱量及營養，再配合運動，3個月左右減了20磅，再慢慢減多10磅，到現在大約52公斤，整體飲食原則以中低碳水及高蛋白質為主，5年來也沒有復胖，身形超級標準。作為過來人，她建議減肥要循序漸進，不用一下子做得太多，例如沒有做開運動突然日日做運動加一日一餐，只會更易放棄及容易攰。最重要睇番身體狀況，照顧好自己情緒，保持營養均衡，減肥是長期的作戰，不需逼自己太緊。