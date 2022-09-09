超級食品邊隻好？Prairie Naturals畀你答案！

Prairie Naturals的Superfoods超級食物系列，深受大眾歡迎，其中發酵有機超級食物和有機紅色超級食物更是王牌產品。

【特約報道】美嘉大健康總代理的品牌Prairie Naturals喺加拿大巳經有30幾年歷史，成立於1990年的Prairie Naturals，集產品研究、研發和銷售為一體，目前擁有多達100種優質營養膳食和功能保健補充產品，在加拿大數千家藥房及大型連鎖超市均有銷售，致力於將健康高品質的生活理念傳遞給每一個人。Prairie Naturals有專業R&D團隊不斷研發新產品，務求使人類生活得更健康，產品亦全部得到Health Canada監管驗証，絕對係信心的保證！

Prairie Naturals旗下產品均以天然有機產品為主打，是獲得北美Pro-Cert認證和NPN認證的純素食、不含轉基因、不含乳製品的優質健康產品。Superfoods超級食物系列作為Prairie Naturals品牌的重要部分，一直深受大眾歡迎，其中發酵有機超級食物和有機紅色超級食物更是超級食物中的王牌產品。

發酵有機超級食物集合了精心製作的20種優質發酵和有機食品抗氧化劑，每種成分都是經過精心挑選，通過採用有機農場種植材料，添加天然益生菌來源，再經過3-6天獨特自然發酵，使每種超級食物更能有效發揮抗氧化作用，方便人體吸收和轉化，提供更豐富的營養。

有機紅色超級食物則涵蓋了10種紅色超級食物，提供包括植物蛋白酶、維生素、膳食纖維、礦物質和微量元素在內的5大人體必需營養素。1茶匙就有10種紅色超級食物，特別推薦女性使用！在補血養顏、抗氧亮膚和緩解疲勞的方面有着積極作用，能夠讓你元氣充沛每一天！可以說這些來源於大自然的超級活力成分，正在讓我哋的輕食變得更加健康！

Prairie Naturals發酵有機綠色超級食物

4種有機天然果蔬+8種發酵有機超級食物+8種發酵有機蘑菇粉

• 保護腸道健康，排毒纖體瘦身

• 促進皮膚細胞修復，緊緻肌膚

• 清除自由基，調節體質抗衰老

• 有機發酵技術，更易人體吸收

Prairie Naturals有機紅色超級食物

10種紅色超級食物，讓你元氣充沛每一天

• 美顏潤肌，保持肌膚水氧彈性

• 促進血液循環，改善暗啞膚色

• 修復髮質及美甲，亮麗有光澤

• 超級抗氧成分，延緩衰老表現

銷售點：美嘉大健康

門市地址：觀塘鴻圖道62號鴻懋大廈11樓

電話查詢：6090 3630/ 2110 1788

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