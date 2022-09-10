有望憑《壯志凌雲》提名奧斯卡　湯告魯斯與班頓費沙爭小金人？

《第95屆奧斯卡金像獎》雖然要到來年3月中才舉行，但各大傳媒已急不及待考考眼光預測一下今屆的提名走勢。

有傳媒就睇好美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）有機會憑賣座話題作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）進軍奧斯卡獲提名，傳媒更睇好《壯》會與上屆《沙丘瀚戰》（Dune）在奧斯卡會獲多項提名，其中包括最佳電影。不過「靚佬湯」要榮登影帝寶座並非易事，皆因有多位實力男星有機會與他爭獎！其中包括《The Son》的曉積文（Hugh Jackman）、《The Whale》班頓費沙（Brendan Fraser）以及《貓王》（Elvis）的Austin Butler。

《The Son》是奧斯卡金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）繼《爸爸可否不要老》（The Father）之後與編導Florian Zeller再合作。而曾憑《盜墓迷城》（The Mummy）系列走紅的英俊小生班頓費沙在《The Whale》增肥至272kg，成為入行以來的最大突破！此外，唱得又跳得的Austin Butler在已故傳奇巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的傳記片《貓王》中演得活靈活現成功向高難度挑戰！自然被傳媒睇好獲影帝提名。而韓國男星宋康昊憑《孩子轉運站》勇奪康城電影節影帝，他亦外國傳媒睇好獲奧斯卡影帝提名。