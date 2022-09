1989年迪士尼經典動畫電影《小魚仙》(The Little Mermaid)真人版將於明年上映,首個預告片於網上出爐,一開始保持神秘感,只是展示海底奇觀,與美人魚的魚尾,臨到尾聲才讓美國女星Halle Bailey飾演的人魚公主愛麗兒登場,她坐在海底望向海面,演唱主題曲《Part of Your World》一小段,流露她渴望在陸地生活的心聲。

先前有批評指荷里活只顧政治正確種族平權,硬是將原本的白皮膚女主角換成黑皮膚,不過Halle一開口也獲不少網友讚賞她靚聲,電影是否令大眾收貨就要拭目以待!