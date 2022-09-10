香港鮮製　新鮮植物奶登場

在穀物早餐加入鮮植物奶，除有香滑口感，還可吸收豐富鈣質及維他命D。（客戶提供）

【特約報道】素食風潮持續熾熱，除了各款口味和造型的植物肉，植物奶亦大行其道。本地飲品品牌維他奶近日推出全新的「維他奶新鮮植物奶+」系列，包括於本地廠房新鮮製造的鮮燕麥奶和鮮杏仁奶，2款鮮植物奶屬低飽和脂肪及零膽固醇飲品，鈣質和牛奶比較高出55%，一盒236毫升的新鮮燕麥奶或杏仁奶已含401毫克鈣質，還有豐富維他命D和低糖，無添加防腐劑、調味劑、乳糖、代糖和動物激素，對健康有正面作用。

除了淨飲，品牌營養師陳沚婷建議在日常飲食生活中，也可加點新鮮植物奶作配搭，如於穀物早餐中加入鮮植物奶，或用來炮製奶昔都無問題，除了提供鈣質和維他命D外，可以吸收更多不飽和脂肪和膳食纖維，為食物添上幼滑口感。

現時開始，品牌會於港、九不同地點舉行「維他奶新鮮植物奶+」新鮮放送試飲活動，地點會由中環港鐵站、觀塘、尖沙咀和上環等地，陸續放送共30,000包「維他奶新鮮植物奶+」，想了解更多詳情，請留意官方Instagram。

維他奶官方網頁:www.vitavitasoy.com