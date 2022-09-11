聲夢傳奇2︱郭偉亮苦練後空翻照輸　JW摸Duncan面仔

無綫歌曲比賽節目《聲夢傳奇2》在最新播出一集中，由紅藍兩組總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanjin）作「總監對決」，Eric Kwok與愛將XiX跳唱《重口味》之餘，更使出「超必」側手翻加後空翻，年屆48歲的Eric透露為了是次出「超必」苦練了足足一個月，弄至腹部、膊頭及大腿「全身都是鎮痛貼」，更驚人的是就連「胳肋底」也遭殃，他自言：「我一世人未試過全身傷咁多地方」又謂自細的夢想是成功打到一個後空翻。雖然Eric瞓身演出，但最終不敵Hanjin與Janees（黃洛妍）的《閉目入神》，以大比數7:18落敗該個回合。

另外，「兩大女神」紅隊Jasmine（任暟晴）與藍隊Pamela（趙小婷）合唱《喜歡你》及《情人》，大鬥仙氣及唱功，勢均力敵，Jasmine獲資深音樂製作人黃尚偉大讚近乎完美，而Pamela獲唱片監製張佳添大讚「穩定、甜美、玉女、有力量」。

至於Duncan（侯雋熙）要克服「尷尬癌」與導師JW（王灝兒）Sweet爆對唱《你最珍貴》，結尾時兩人甜蜜擁抱之餘，進擊的JW還大摸Duncan面仔，又主動拖手仔兼摸心口，遭評審取笑「猴擒」。雖然台上表演甜到漏，但其實Duncan排練期間全程硬軚，更遭導師林二汶嘲笑他似挾持人質。

然而，總結幾個回合紅隊最終落敗，組員Jason（陳晉軒）和Vivian（江廷慧）慘被淘汰，前者指見證隊友由「散沙」變得團結感到驕傲，後者則感恩自己學會克服舞台恐懼，並謂即使辭職從加拿大飛來香港參賽也是值得。