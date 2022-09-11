「緣」來如此！佐治古尼解構同茱莉亞的密友關係

荷里活男星佐治古尼（George Clooney）出晒名人緣好，在圈中有不少好友。其中包括美國女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）。他們感情好好之餘亦多次在銀幕上合作，最近他們就在浪漫喜劇《幸福入場券》（Ticket to Paradise）中再度合作！

在片中他們飾演過氣夫妻，為了阻止女兒步他們後塵遭遇婚姻失敗而合力破壞囡囡的婚事。雖然戲內反晒面，但現實生活中卻相當之老友！據知他們「緣」來於2001年，他們因在電影《盜海豪情》（Ocean's Eleven）中合作而成為好朋友。而古尼後來在訪問中自爆曾整蠱過茱莉亞，他說：「我記得未拍《盜》之前我並唔認識佢（茱莉亞）。我從未見過佢。我哋好想佢拍。我知佢收2,000萬美元片酬，所以我整蠱佢放咗一張20美元嘅銀紙喺劇本內寄畀佢。我留下字條：『我聽講你依家收20美元。』」結果他們一拍即合成為好友！

他們的感情好到，當茱莉亞首次懷孕時，古尼在意大利借了一間大屋給好友「養胎」。他更表示除了茱莉亞之外，她的攝影師老公丹尼莫達（Danny Moder）亦是他的好朋友。他們兩家人等同一個大家庭！