娛圈單打︱有錢雖然好辦事　阿Mo前路注定難

MIRROR紅館演唱會屏幕墮下慘劇發生逾月，頸椎重創的舞蹈員阿Mo仍然留醫，政府的調查則未見進展。就在這個時候，演唱會主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷，突然以私人名義向其家人提供1,000萬元經濟支持，可謂應有之義。當然，如果時間可以倒流，根本無人想捐或收這筆錢。結果，Mo父昨日在社交平台發文，在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早，意味謝卻李澤楷的好意。

事實上，千萬金援消息一出，外界反應兩極，有些人覺得可以接受，但更多的人以為這千萬元等於撇清日後所有責任與關係，出手實在太低，加上阿Mo四肢癱瘓的可能性很高，廿多歲的年輕人「就咁一世」，李生作為城中富豪，理應負擔更多。

惟李澤楷稍後表示，上周曾到醫院探訪阿Mo，討論到醫療選項，並分享搜集到各地專家資料和最新醫療技術供其考慮，強調公司正全力配合當局調查，亦會負責一切醫療費用，警方調查後有任何結論都不會影響是次援助，可見其誠意。但相對於阿Mo父母這刻心情，再多的錢也無法解開心結。為人父母者，看見活躍好動的兒子每天躺在床上眼望冰冷的天花板動彈不得，心痛非筆墨所能形容。比起金錢援助，他們更需要的是真相，對草菅人命者問責。

不管怎麼說，李澤楷保證其公司負擔所有醫療費用，甚至能為阿Mo提供外國醫療方案，相信能稍慰阿Mo和他父母的心，起碼可以心無旁騖接受治療。現在全港700多萬人就看政府的調查結果如何，絕對不能高高舉起、輕輕放下。更想問一句，一直龜縮卸責的涉事人員，你們每晚睡得好嗎？