火辣比堅尼女郎最吸引男士嘅眼球，所以喺美國四仔界長拍長有，最近更有唔少以情慾海灘為主題嘅作品出籠，今日就精選兩部好戲畀大家，必定啱你心水！

情不自禁

呢套由Private推出嘅《The Love Beach》，搵嚟Alexis Crystal、Jolee Love、Anastasia Brokelyn等多位索女演出，故事講Alexis Crystal因為同男友分手而極度低落，一班閨蜜便同佢去度假散心，期間不斷溝仔同喺海灘曳曳，搞到本來無心戀戰嘅Alexis，亦情不自禁加入戰團。

挑起慾火

喺Explicit Empire出品嘅《Super Soaked Summer Sex》中，一班索女喺海灘上嚟個情慾狂歡，以最狂野嘅行動嚟享受高潮快感。雖然係零劇情，但係一眾脫星嘅演出相當亮眼，尤其擁有一對34D靚絕車頭燈嘅Kaisa Nord表現最吸睛，事關佢大玩多個唔同體位，響亮嘅呻吟聲同肉緊嘅反應，更係挑起晒四仔迷嘅慾火！

碟評

今次介紹嘅兩套作品，《The Love Beach》最令人印象深刻，除咗有故事性外，脫星嘅演出調皮得嚟又夠放蕩，真係睇到人咬牙切齒。至於零劇情嘅《Super Soaked Summer Sex》，一開波就瘋狂啪啪啪，汁液橫飛，相信可以滿足到心急嘅四仔迷。