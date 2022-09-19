江嘉敏生粒粒斷尾無期　新劇被批作狀冇唔開心

在劇集《黯夜守護者》飾演母女的陳敏之與江嘉敏今日（19日）現身劇集宣傳活動，並大玩信任遊戲，嘉敏要整個向後倒，由其他演員接住，敏之笑言對方很重，嘉敏亦自嘲太重，擔心個台會冧。

嘉敏全程未有脫下口罩，她稱因之前拍攝劇集《黃金萬両》時因作息不定時及飲食欠健康，引致皮膚毛囊閉塞，令臉部及上半身長滿粒粒，她說：「呢個情況維持咗兩個月，拍完劇就去咗睇醫生，依家要食抗生素同搽藥膏，醫生冇講幾時好番，依家趁唔使開工就好好休息調理身體。」

另外，嘉敏在《黯》劇中飾演20歲少女，被網民狠批聲音作狀兼扮後生感覺難頂，她稱沒有看到網民留言，亦不會因批評而不開心，她表示：「我咁做係切合角色，我喺劇中入面對住媽咪同做直播係兩個唔同語氣，做直播把聲一定要現表得亢奮啲，對住唔同人有唔同語氣。（扮後生好吃力？）唔吃力，同事喺外形設計同服裝穿搭上都幫咗我好多。」敏之力撐對方演得可愛，令人看得舒服。

另外，敏之之前將一條幫學生買旗的片段放上網，怎料引來網民力數3宗罪，指她只捐10元出手低、全程坐在車上沒禮貌以及沒有戴口罩欠防疫意識。敏之解釋當日駕車送完兒子上學後見到有個跟自己同校的小師妹賣旗，覺得對方很乖，所以用手機拍低：「我喺車入面所以冇戴口罩，我冇戴口罩係我唔啱，下次會留意，我當時只係想拍片呼籲吓大家做善事，冇諗到咁複雜。至於話捐10蚊太小，因為習慣用電子支付，我只係得10蚊。」她坦言自己無論捐多少錢，不喜歡她的人總有借口去鬧，難以滿足所有人：「大家評論其他人前問問自己有冇做到，希望社會平和啲，唔好咁小事都攞出嚟講，大家做多啲有建設性同有營養嘅事。」