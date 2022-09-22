靈敢侶情：為自己的言論負責

最近，又讀到這類報道，包括：有人將香港小姐穿比堅尼答問題、與虐待兒童問題掛鈎；童話故事中，王子在未經當事人批准之下親吻昏迷中的公主，屬於教壞兒童「未經許可就行動」的不良示範。

今次，網民的反應似乎沒有出現兩極，其中有網民提醒大家「下次浸親自己睇路喇，未經批准唔會幫你做人工呼吸！」「香港小姐着泳衣同虐兒有咩關係？」

由於，我本人十分痛恨任何人虐兒，所以當讀到「虐兒」二字，立即好緊張，但讀完整篇報道之後，我實在無法判斷誰對誰錯，因為，我找不到發表者是根據甚麼資料、理論、數據、抑或個人經歷去說，例如：是否真的有人在看過泳裝環節後虐兒，抑或每年節目播出後，該季的虐兒個案都急升？或者，是否有人曾經目睹很多兒童在幼兒園的午睡環節中被「未經許可親吻」？

不知道。

而說完了、聽完了，我們該如何自處？該如何幫助下一代培養與時並進、對成長有營養的價值觀？

專家沒說，所以又沒有答案。

不過可以肯定的是，次文化和傳統，需要在延續和調整之中取得平衡；若某個次文化或傳統的確對人造成傷害，就必須要禁止；任何人公開發表評論前，應從多方面搜集資料和證據，為自己的言論負責任。

以上是很理想的做法，但又有多少人能願意去做？

現在有很多事情，原來都沒有答案，而這就是時下的氣氛：講的沒想，想的沒做，做的做到三不像，日日嗌「好忙好忙」又過一天。

所以，我更加珍惜說話前三思和多做事的人。有養分的行動，才是幫到社會進步的答案。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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