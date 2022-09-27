對彼此印象勁好　全汝彬孖NaNa谷新劇《Glitch》

韓國女星全汝彬與女團After School出身的NaNa主演的Netflix新劇《Glitch》將於10月7日公開，劇集由《戀愛的溫度》、《SF8》的導演魯德及《人性課外課》的編劇陳漢賽聯手製作，講述全汝彬飾演的洪智秀有即將要結婚的男友，但對方卻離奇消失，她親眼見到外星人，而NaNa飾演初中時與洪智秀絕交的許寶拉，她剛好正在追蹤外星人，所以與洪智秀一起展開一場緊張刺激的冒險旅程。

2人今日（27日）出席在首爾龍山區舉行的發布會，問到為何會接拍作品，全汝彬說：「我第一次看劇本時，除了看到黑白色之外，亦在文字之中看到很多不同的顏色，我是魯德導演的忠實粉絲，學生時期有練習過《戀愛的溫度》的台詞，我一直都渴望和她見面，對她的作品很好奇，也非常期待。」NaNa則說：「好感謝能夠演魯德導演和陳漢賽作家的作品，我覺得故事好新鮮和精彩，角色也很獨特和有個性，我想這場冒險應該會好有趣。」

而全汝彬與NaNa飾演相隔多年重遇的好友，問到對彼此的印象，全汝彬說：「第一次見到她就覺得她就是許寶拉本人，令我印象很深刻。」NaNa則指第一次見面便被全汝彬迷倒，又指拍攝進行得很愉快：「我從來都沒有感到辛苦，沒有討厭去拍攝場地，現在也很懷念當時，好想回到拍攝的時候。」