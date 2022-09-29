【是日通勝】

農曆九月初四

壬寅年 己酉月 乙酉日

吉時：晚上11時至1時、上午7時至9時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、掃舍

忌：諸事不宜

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：21、35、39、48

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業發展遇上阻力，改善溝通問題刻不容緩。

金牛座：面上掛着笑容，可望改善人緣，帶來好運氣。

雙子座：留意身體發出的警號，感到不適要盡快求醫。

巨蟹座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

獅子座：愛情事業兩得意，沒有甚麼問題可以難倒你。

處女座：運勢好壞參半，處理錢銀事宜必須格外留神。

天秤座：有冒險心態，謹記理財需審慎，勿貪小便宜。

天蠍座：滿招損謙受益，謹記身處順境也不可太招積。

人馬座：笑容愈多，運氣愈好，凡事要向好的方面想。

山羊座：毋須在意別人的評價，也毋須跟別人作比較。

水瓶座：話頭醒尾，有能力解決大小難題，處變不驚。

雙魚座：愛情運差勁，過多的遷就易令伴侶得寸進尺。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 易出錯

鼠：想得多卻做得少，別妄想能不勞而獲了！

牛：生活稱心，抽空到郊外遊玩，心情更靚。

虎：事業進入低潮期，提防小人暗中搞破壞。

兔：是日沖煞，專注力差，處理文書易出錯。

龍：獲月老牽線，單身者易遇上合眼緣對象。

蛇：事業運極佳，趁勢加油，業績蒸蒸日上。

馬：保持低調有着數，今天宜少說話多做事。

羊：壓力沉重，容易衝動，忍讓可化危為機。

猴：桃花弱，感情事不可勉強，順其自然吧！

雞：人氣急跌，言行出問題，個人形象受損。

狗：動蕩不安，行事要小心，別被困難嚇倒。

豬：頭腦精明，有機會一展所長，易獲賞識。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

九運半導體晶片荒

延續之前兩篇，由於第九運科技虛擬網絡類大爆發，晶片及半導體類將會受惠。

未來廿一年，虛擬和網絡將會主導我們的生活，荷里活電影中的一些科幻情節幾乎必然在未來二十年中發生。生活習慣將會翻天覆地改變，人與人的溝通，地域上的距離，工作及上學模式，將會與過往數百甚至數千年有天淵之別！

智能家居、機械人、星空旅遊將不會是遙不可及的事情。將來看醫生，毋須前往診所，可經過家居網絡進行視像及使用儀器自我檢測，晶片及半導體類將會是人類史上消耗量最巨大的一刻。

筆者自2019年便與客戶分享，全球晶片必然會因為需求大增而出現短缺情況，並且會在未來二十多年反覆發生。

2021年，新聞便開始報道全球出現晶片荒，汽車業因為晶片短缺而無法大量投產，更貼身的PS5遊戲機更加是一機難求，可見中國術數對時間現象的估計有着不可抹煞的參考價值。