娛圈單打︱喜劇包裝政治　子華神叫人移民？

疫情之下大家餓戲太久，港產片亦出現小陽春，大製作《明日戰記》固然票房登頂，小品式的《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》也是大收旺場。在移民潮愈演愈烈的當下，《飯戲攻心》橫空出世，以喜劇包裝，直白地叫人移民，票房同樣報捷。惟電影「畫公仔畫出腸」，是反映現實還是一種政治表態？

故事圍繞三兄弟發生，笑料也很豐富。黃子華一如既往的幽默；張繼聰和王菀之生鬼有趣；飾演廢柴三佬的陳湛文，表現也令人驚喜。至於宅男女神林明禎更是吸睛，是戲中最可愛人物。如果單純地想笑餐飽，這齣電影絕對不會令人失望。

惟這兩小時的光影旅程，卻滲出陣陣政治味道，尤其大佬本來堅拒賣樓分家，認為這是父親留下的家業，阿媽一定不贊成，詎料結局與死鬼阿媽半夢半醒重逢，冷不防阿媽拋下：「住夠好走啦！」「打開門，行出去，去遠啲！」大佬猛然釋懷，賣樓分家去。眾所周知，現時這波移民潮與政治環境息息相關，如此直白地叫人「住夠好走」、「去遠啲」，背後有甚麼取態，不言而喻。

香港人一直對移民潮並不陌生，97前香港一樣捲起過波瀾壯闊的移民潮，不少港產片也有觸及。例如80年代的《富貴再逼人》、《秋天的童話》、《過埠新娘》等，但都不約而同講到港人在外遭受的衝擊和歧視，如《飯戲攻心》那樣明目張膽為移民唱讚歌，絕無僅有。

其實，與其叫人去遠啲，何不叫人留下來？試想想，當所有人走得都走，港產片還能賣錢麼？