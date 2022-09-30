菊梓喬故弄玄虛Po沙漠相　被爆北上慰吳卓羲

歌手菊梓喬與曖昧「男友」吳卓羲，因工作關係分隔兩地，菊梓喬對行蹤故弄玄虛，聲稱放假去旅行，卻又堅拒透露地點，怎料被網民踢爆鬼祟北上會男友！

菊梓喬（Hana）與吳卓羲自去年突爆緋聞後關係曖昧，年初Hana參與倒數晚會演出，吳卓羲不避嫌帶同家人捧場，2人更被指分別遷入深井同一屋苑，方便在私竇密會！今年6月初，吳卓羲到內地參與綜藝節目《披荊斬棘》並逗留至今，最近Hana被爆北上秘密會「男友」，對此她昨日回覆：「自己放假去旅行呀！」但由始至終避談去邊度玩。

趕返港準備演出

下月飛到美國登台的她，連日在社交網上載身處疑似沙漠的地方，還坐上越野車大擺甫士，有Fans以為她提早飛抵美國，但她一直不答話，對行蹤保密，有網民質疑：「自己唔願意講喺邊度，我哋都冇辦法㗎！猜囉！」有心水清的網民篤爆她身處內地，由於吳卓羲一直在內地工作，間接踢爆她原來特別北上「慰仔」！不過，據知她已低調返港，明晚參與紅館的晚會演出。

談及下月22日在美國洛杉磯開騷，Hana坦言很期待：「睇咗相，個場地都大嘅，好似九展Star Hall咁大，今次只係同一個同事去，去到嗰邊要一腳踢。」她還準備了兩份歌單給大會挑選：「我揀咗好自己嘅歌，去到第二日即刻綵排，第三日就做騷。」她向公司申請了一星期大假，打算騷後瘋狂地玩：「我會去拉斯維加斯，又想去環球影城，仲想去動物園同水族館，因為嗰邊嘅好大好靚！」