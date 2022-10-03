本日日本：吉卜力公園實景曝光！11月必去話題動漫熱點

日本終於開關，加上本港入境檢疫放寬至「0+3」及日圓貶值，好多人已火速訂好機票去大玩特玩！對於動漫迷來說，焦點肯定係將於11月1日在愛知縣長手市開幕的吉卜力公園（Ghibli Park），園區將知名動畫公司吉卜力工作室（Studio Ghibli）旗下名作《龍貓》、《千與千尋》及《天空之城》等經典場景呈現眼前，日前部分實景更已率先曝光，無論貓巴士、無臉男甚至巨神兵等均被忠實還原，絕對係未出發先興奮！

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重現名場面 見識大飛船

佔地7.1公頃的吉卜力公園共有5個園區，於11月1日會先開放當中的「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」及「Dondoko之森」3個園區。粉絲們首要朝聖的必定是「吉卜力大倉庫」，內裏分別設有影像展示室、3間企畫展示室、店舖及Cafe，喜歡打卡的朋友必去「變成吉卜力名場面展」，顧名思義係將作品中的名場面重現，例如有《千與千尋》中無臉男搭海上火車的場景，你可坐在旁邊扮演千尋！至於另一焦點係將《天空之城》中的巨神兵和超大飛船細緻地炮製出來，而且後者更長達6.3米，視覺上相當震撼！加上還有《千與千尋》的商店街及貓巴士房間等空間，保證粉絲會樂在其中！至於「青春之丘」主打《貓之報恩》的「貓之事務所」及《夢幻街少女》的「地球屋」兩大景點，而「Dondoko之森」則有《龍貓》中草子和次子的家，令人有走進動畫世界的錯覺！成人票價：吉卜力大倉庫¥2,000起（約HK$108）、青春之丘及Dondoko之森各¥1,000（約HK$54）。

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4D震撼體驗 跟五条悟合照

於漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載、講述咒術師與咒靈戰鬥的《咒術迴戰》絕對係日本近期一大人氣動漫作品，其單行本發行量逾7,000萬本，動畫電影《劇場版 咒術迴戰0》更曾在香港上映。而日本環球影城（USJ）即日起至明年7月2日推出多款《咒》相關項目，最吸引莫過於「咒術迴戰 The Real 4D」設施，透過原創的《咒》3D 畫面，結合震動、水花等效果，讓觀眾近距離與虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇等一班角色攜手對付出現的咒靈。另外，園區內的SAIDO餐廳會變身「都立咒術高專食堂」，除了提供為咒術高專畢業生炮製的特別食品，餐廳內更放置了使用人類再生技術製造、超像真的五条悟老師人形讓大家打卡合照。園區內還有為《咒》其他角色特別設計的食品，連同各式精品包括公仔頭箍、毛公仔、服飾等，粉絲們必定荷包大出血。門票成人每位¥9,400起（約HK$508）。

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還原幼稚園 玩轉紙迷宮

作為日本國民動漫的《蠟筆小新》相信不用多介紹，相關的玩樂景點亦多不勝數，於淡路島公園中的動漫公園「二次元之森」內，便有一個「蠟筆小新冒險樂園」，最近樂園新增了「動感幼稚園」區域，絕對令粉絲雀躍！簡單講區內將《蠟》中的動感幼稚園及庭園倒模般炮製過來，不過建築內卻另有乾坤，原來課室根據《蠟》電影版打造了瓦通紙迷宮，小朋友可接受挑戰，尋找藏身於迷宮中的角色，完成任務後可得到有關角色的紀念圖片。與此同時，幼稚園還有園長及吉永老師的人偶和校車紙板，滿足大家的打卡欲望。另外，淡路島公園內的特色住宿設施「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」亦推出了一間《蠟筆小新》主題房，入面盡是《蠟》的元素，住客更可獲贈收納袋、毛公仔及「蠟筆小新冒險樂園」入場券。公園套票成人每位¥5,600（約HK$302）、主題房房價（包早晚餐）每位¥62,436起（約HK$3,372）。