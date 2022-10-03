《就是青春》︱18位參賽者烈日當空拍主題曲MV逾30小時

香港開電視耗資八位數打造的首個選秀節目《就是青春》，將於本月8日起，逢星期六晚上8時於77台香港開電視播映，今日（3日）正式發布《就是青春》的主題曲《不讓青春留白》MV，以賽車為MV主題，把飄移賽車及勁歌熱舞結合，盡顯氣勢，帶出18位參賽者奮勇直前的追夢決心及鬥心！原來主題曲中一段Rap詞，更是出自參賽者余逸暳（Bethia），認真厲害！

是次MV拍攝花了兩日即逾30小時拍攝，18位參賽者要在烈日當空下載歌載舞，絕對是體能大挑戰！參賽者阮偉倫（阿倫）是香港大學舞蹈學會成員，曾讀港大的MIRROR成員Edan呂爵安算是他的「師兄」，阿倫說拍人生首個MV是大挑戰：「大家要在猛烈太陽下跳舞，要用盡心力咁跳，仲要記得管理好自己嘅表情，真係幾大挑戰！見到拍出嚟效果好靚，加上過程中大家團結一齊做好件事嘅感覺，真係好青春、好熱血！」

有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John）說最難忘的，是可以一試飄移的滋味外，更說跳舞時拉傷膊頭：「可能自己本身跳開舞，之前亦有啲拍攝經驗，所以今次MV拍攝唔係太吃力。不過Day 1拍攝時，因為深夜時個人Cool down咗而唔小心拉傷咗膊頭！」另一位參賽者梁樂童（Stephanie）說由於在烈日下拍攝，一眾女成員要不斷搽防曬，大家更交流美白方法，她說：「第一次拍MV，仲要係18個人一齊拍，一切都既新鮮又難忘。一大班人一齊著得好靚好型咁跳舞，仲要有幾架跑車好貼身咁圍住飄移，真係好刺激。」