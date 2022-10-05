馬國明姚子羚入圍亞洲創意大獎　梁競徽親赴新加坡爭獎

無綫藝人馬國明、姚子羚及梁競徽等分别憑着劇集《星空下的仁醫》況叢昕、《鐵拳英雄》金福妹及《飛虎3壯志英雄》許森一角角逐「亞洲影藝創意大獎2022」中「最佳男主角」、「最佳女配角」及「最佳男配角」獎項，而丁子朗亦憑着《青春不要臉》中齊輕舟一角角逐「最佳喜劇演出獎」。無綫今次一共有16項提名，除了以上4項外，話題之作《金宵大廈2》監製及導演葉鎮輝亦獲提名「最佳導演」。

馬國明坦言前日剛收到公司通知，他謂:「印象中我未角逐過呢個獎，因為成個亞洲唔同地區一齊競逐，所以好開心，我都知《星空下的仁醫》有份角逐「最佳劇集」，自己都希望可以去新加坡出席呢個亞洲盛事。」而梁競徽2019年都曾憑着《鐵探》角色「最佳男配角」，受到多次認同的他受訪時謂:「真係好開心，能夠代表香港參加競逐，機會已經好難得，12月7號我會出席，到時家人都會一齊去，順便當獎勵自己去個旅行，同屋企人一齊開心吓！」他坦言對獎項有信心，梁競徽謂:「都要多謝公司一直以來畀啲咁好嘅角色我，多謝邵氏，呢個並唔係我個人榮譽，要多謝整個團隊，希望之後會遇到更加多好嘅導演同團隊。」

而身在內地的姚子羚受訪時坦言很開心，她謂:「因為公司同我講香港區我已經贏咗，最開心係12月會喺新加坡同其他地區韓國、印度、泰國等嘅演員一齊競逐獎項。」