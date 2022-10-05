F級胸器　乘「峰」啟「韓」

有人話做網紅最重要夠大，不過大家咪心邪，唔係話胸器大，而係話佢哋嘅名氣要夠大，否則稱唔上做網紅。不過話說回來，嚟自韓國嘅姜仁卿，佢嘅名氣之所以大到衝出國際，原因卻又同佢嘅身材有關。

氣質清純

䁥稱卿卿嘅姜仁卿，英文名叫Ebichu，據稱佢自細嘅夢想係成為模特兒，雖然佢樣貌甜美，而且擁有令男士興奮、女士妒忌嘅35F巨乳，只可惜身高僅得155cm，令佢未能一圓踏上天橋嘅夢想。

不過，由於佢嘅外形實在太吸睛，始終有伯樂欣賞，故此喺2018年佢便開始投身平面模特兒工作，以迷人又性感嘅形象示人，先後為多個媒體拍攝寫真，憑住清純嘅氣質，同埋令男士想入非非嘅深溝，成功打響名堂，而佢喺2020年9月更成為一本雜誌嘅封面女郎，結果嗰期雜誌火速售罄，足見佢深受歡迎，自此佢嘅名字喺模特兒界無人不識。

人氣爆棚

之後，佢食住個勢發展網絡事業，經常喺社交平台上分享性感寫真，加埋喺模特兒界嘅知名度，喺短時間便突破200萬大關，相當厲害！與此同時，佢又進軍打機直播界，每次直播都引嚟相當多嘅粉絲捧場。據稱當時佢喺網絡上嘅人氣，已經係韓國網紅第一人，而佢嘅粉絲更係遍布世界各地，包括美國同日本等。

早前佢喺一個訪問中表示，最初做模特兒時覺得壓力相當大，當中最大嘅原因係覺得自己未夠迷人，身邊有唔少比佢更靚嘅模特兒，相對之下，佢覺得自己只係身材比較好少少，不過始終唔夠高挑，所以外形唔夠完美。而隨住人氣不斷提升，令佢嘅自信心番晒嚟，樂於喺鏡頭前展示自己嘅魅力。

Profile

出生地：韓國

身高：155cm

三圍：35F-23-35

姜仁卿身材火辣，近年佢嘅自拍照更係愈嚟愈性感，衣着非常少布，事業線盡情展露，因此有網民期待佢開設會員頻道，等大家可以欣賞到佢更誘人嘅魅力。