iPhone 14 Plus開箱　呢部機啱咩人用？

手機市場愛鬥大，大屏手機有價有市，因此Apple才選擇摒棄mini，在iPhone 14系列加入14 Plus。論人氣，將於明天即10月7日起發售的14 Plus似乎不及14 Pro及14 Pro Max，但小記在開售前一周率先取得實物，測試後發現某類人很適合使用它。

測試1：手感上佳 用到舊殼

iPhone 14 Plus一如同系採用無塑包裝，內有手機、USB-C至Lightning連接線、SIM卡針及貼紙，沒有火牛及耳機。受測機為藍色，陶瓷晶體護面加上航天工業級鋁金屬邊框，外觀算是相當耐看。尺寸上它幾乎跟iPhone 13 Pro Max相同，同樣長160.8mm、寬78.1mm，只是厚了0.15mm，因此13 Pro Max的保護殼勉強能順利過渡，而且14 Plus僅重203g，比13 Pro Max或14 Pro Max都要輕許多，沒有頭重腳輕的奇怪手感，要比另外兩部好拎。

測試2：舒適靚芒 打機流暢

14 Plus屏幕沿用M字額設計，論新鮮感當然不及Pro機型的動態島屏幕，是有一種換了新機無人知的感覺。然而6.7吋超級Retina XDR屏幕質素唔差，2,778x1,284解像度、458ppi像素密度接近i4 Pro Max水平，也同樣具有HDR、2,000,000:1對比度、原色調、P3寬廣色域顯示，峰值亮度是夠用的1,200nits。實測開到最亮睇片，色準及色域覆蓋都達高水平，沒有刺眼感，美中不足是沒有ProMotion技術，玩重度遊戲《幻塔》只能開60幀而不如14 Pro Max般開到120幀，惟其他畫面選項都能開至「極致」最高水平，玩落大部分時間也能滿幀運行，整體流暢卡頓不明顯。

測試3：性能不變 續航不俗

iPhone 14 Plus沒有升級用A16 Bionic晶片，沿用上代A15 Bionic晶片。以《Geekbench 5》發現用6GB RAM，單核及多核性能測試分別獲1,725分及4,547分，跟上代相若。再試打機，兩款極消耗處理器的遊戲包括《幻塔》及《原神》，在特效全開下都沒有把A15用到降頻，使用水平保持在25%。試埋發熱量，打機半小時後機背約為34.5°C，比14 Pro Max微熱，屬於微溫而不辣手。電量方面，新機可連續播片26小時，打《原神》半小時電量跌10%，推算滿電可玩5小時，只比14 Pro Max短約20分鐘，玩其他輕度遊戲相信會超過6小時以上。

測試4：改用新鏡 夜拍更強

iPhone 14 Plus備有更大感應器及更大像素尺寸的全新1,200萬像素主鏡頭，主鏡光圈ƒ/1.5，配合全新光影引擎，官方指低光表現有2倍提升。電影效果模式現支援24fps或30fps的4K影片攝錄，並用到全新「動作模式」，可調整明顯搖動、動態及震動。另外，經改良的原色調閃光燈比以往光亮10%，光線更均勻。當然沒有ProRAW及4,800萬像素鏡頭，拍攝質素及後製彈性不及Pro機型啦！

簡評：Game迷新選擇

單從規格，iPhone 14 Plus沒有大幅提升，新鮮感的確欠奉，但定位其實相當清晰，就是讓追求大芒但不想攻頂買14 Pro Max的果粉，依然有新機升級，而且其打機表現及續航力都叫人滿意，玩重度遊戲不比14 Pro Max差很遠，着實為一班Game迷提供多一個選擇。唯一問題是售價跟14 Pro只差HK$900，或許有人寧揀次旗艦而不要大芒，因此14 Plus的真正爆發力，可能是在日後降價時段呢！