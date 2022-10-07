MIRROR騷意外︱阿Mo生日應援燈箱惹不滿 被批造成二次傷害

男團MIRROR於紅館舉行演唱會時發生墮屏事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）不幸擊中受重傷，事件至今已超過兩個月。日前就有網民喺旺角、觀塘、奧海城、灣仔等地，發現唔少阿Mo嘅大型廣告燈箱，原來係為本月12日生日嘅阿Mo慶祝28歲生日。燈箱更寫咗唔少鼓勵同祝福說話，如「Faith，HOPE，LOVE（信望愛）」、「Happy Birthday」、「We are with you」及「#MOmentwemade」等字眼。

不過原來呢啲燈箱並非Mo後援會（MOLALA）安排，MOLALA喺社交網發文表示：「呢個生日應援唔係MOLALA安排，明白出應援嘅意義，係想大家繼續關注演唱會事件，不然被遺忘。希望有關部門盡快交代，搵出真相。與此同時預祝MO生日快樂，一定會好番。」

另外，有Mo嘅學生前往燈箱興奮打卡甚至跳舞，有網民認為行為唔太恰當，直言「唔知攞景定贈興」，覺得此舉有可能令Mo嘅家人造成二次傷害。不過MOLALA就表示：「呢個應援係Mo嘅一班圈外朋友同Close friend得到家屬同意下，包括So Ching（阿Mo女友）為佢做嘅，因知道佢呢幾星期做左好多密集式治療，所以想透過應援畀更加多支持佢。」