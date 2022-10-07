亞洲影藝創意大獎︱TVB奪15項殊榮　曾志偉：揚威全世界

TVB製作近日揚威海外，與來自16個國家及地區的競爭者中脫穎而出，勇奪「2022亞洲影藝創意大獎」香港區15項殊榮，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目、串流平台內容以及宣傳片。適逢今年無綫電視55周年台慶，是次獲獎更添意義。

15個獎項包括醫療電視劇《星空下的仁醫》獲得「最佳劇集」獎項，而青春勵志劇集《青春不要臉》則獲得「最佳喜劇節目」獎項。由新聞及資訊部精心製作的《無窮之路》再下一城，獲得「最佳時事節目／系列」獎項；主持陳貝兒亦憑《無窮之路》獲得「最佳紀實節目主持」獎項。《廉政行動2022》則獲得「最佳品牌節目／系列」獎項。另外，由冼靖峰及何晉樂演繹的劇集主題曲《青春本我》獲選為「最佳節目歌曲」；而《金宵大廈2》及《青春不要臉》亦分別獲得「最佳導演（劇情）」及「最佳剪接」獎項。

至於J2台原創節目《職工頭圍用膳》獲得「最佳生活消閒節目」獎項；而TVB串流平台myTV SUPER原創節目《凶宅清潔師》則獲得「最佳串流平台原創節目」獎項。

無綫一眾藝員亦憑他們的精湛演出獲得殊榮，囊括多個重要獎項。劇集角色方面，馬國明憑《星空下的仁醫》獲封「最佳男主角」；姚子羚憑《鐵拳英雄》獲「最佳女配角」獎項；丁子朗則憑《青春不要臉》獲「最佳喜劇演員」獎項。綜藝節目方面，李思捷憑《思家大戰》獲得「最佳娛樂節目主持」獎項。

無綫電視勇奪之15項香港地區冠軍殊榮，將入圍下一輪競賽，角逐最終大獎成為亞洲冠軍，結果於12月上旬公布。無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示：「下個月便是TVB 55周年台慶，喜慶事當然不嫌多，這次不用『打和』了，很高興多個單位都能順利獲獎。TVB節目質、量均高，必定可以繼續揚威全世界，期待TVB能在十二月的頒獎典禮中再創高峰，為國家及亞洲爭光。」