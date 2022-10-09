文廸@ONE PROMISE護花報警：刪咗8張相就了事！

樂隊ONE PROMISE主音文廸早前和曾參加過ViuTV節目《Good Night Show廣告女皇》的歌手女友「小神經」Chloie約會時，遇姓范男子搭訕及疑被偷拍，文廸為護花報警，案件列作「糾紛」處理。今日（9日）樂隊出席商場巡唱時，文廸說：「件事冇新進展，不過想澄清番冇報道所講嘅爭執，只係『小神經』撥開嗰個人隻手，警方告誡咗對方同刪除咗嗰8張相就了事。（對方影咗咩？）警方冇畀我睇，但我覺得喺呢方面女性得唔到保障。（係咪女友着得好清涼？）唔關衣着事。」又說剛有女粉絲「申訴」，在活動附近的書局疑人用手機偷拍，但又無計可施，大感無奈。

在商場巡唱中，樂隊由4人變5人，多了前V組合成員周錫漢（Randy）任結他手，成員Anton表示Randy是新歌《l＇ m sorry》監製，今次只是玩票性質上台，Randy就話和4子合作後患上創傷後遺症：「因為2星期要監製6首歌，好趕，同佢哋開完騷，晚上又要搞啲歌，成日冇得瞓，搞到發燒，肚屙，病咗成個禮拜，下次再合作要加價」而天衡就直認是疲勞炸轟監製的成員，經常連環奪命call，Sora大爆：「監製日日都爆粗，鬧我哋麻x煩。」