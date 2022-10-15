陳柏宇再做老竇超興奮：兩個夠晒數！

歌手陳柏宇、黃妍、DJ King和力臻今日（15日）現身尖沙咀出席音樂節記招，宣佈12月在中環舉行兩場戶外音樂騷，屆時同場有來自各地的歌手代表，包括MIRROR的Jer和Jeremy、韓國的孝琳、JAY B、新加坡的邱鋒澤和台灣的八三夭等。

陳柏宇（Jason）太太符曉薇（Leanne）過去一年經歷過兩次人工流產，要切除左邊輸卵管，幸有家人陪伴走出陰霾。近日她再度造人成功，宣佈今胎又是女。而擁有兩女的Jason表示好滿足，非常難得，對於天生外父相，他笑說：「女好呀！唔使再買過啲嘢。（你有心有力？）好彩仲有力，都係順其自然努力試，抱平常心，無咁大壓力好啲。其實都犀利，因為有孕機率好低。」他稱太太決定想再生，大家才試，結果成功。

他又指沒有特別安胎，醫生表示BB無問題，而Leanne身體亦健康，問到會否叫太太不要太操勞，他說：「之前唔關操勞事，第一次係宮外孕，第二次係先天性疾病。（今胎係人工受孕？）唔係，人工受孕咁貴。」他稱大女知道將會有妹妹，但沒有特別驚喜。他覺得兩個夠晒數，講笑說：「3個搞唔掂！（會做結紮？）唔使咁盡，要錢㗎！我好Cheap。」

提到要努力做騷搵奶粉錢，他稱接騷不會問價錢，甚少推工作。而提到原本答應出席《903 AllStar 藍球賽》最終未能出席，他解釋因與《就是青春》撞期，為了做奶爸而放棄打波，有指主辦方偏幫MIRROR檔期要其他歌手遷就，Jason稱：「無計，唔係你就我，就我就你，無所謂，玩到就玩。」