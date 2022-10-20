萬聖節到喇！歎輕食兼玩Trick or Treat

來到10月的壓軸節日，當然是老少咸宜的萬聖節，小朋友攞正牌扮鬼扮馬之餘，還可以名正言順向父母或鄰居拿糖果朱古力吃，坊間更有富特別的主題小食或飲品，除了可即時品嘗美味的輕食和甜品，大家還可以買材料返屋企自己整，讓節日氣氛更濃。’

暗黑主題

來到萬聖節，金黃色的雞蛋仔都要化身暗黑版，7CAFE+於這個節日推出期間限定的暗黑料理，被詛咒的暗黑雞蛋仔，加竹炭粉化身成黑色的原味和海苔肉鬆口味，另外有特別版迷你果仁布朗尼蛋糕和馬卡龍，配一杯暗黑荔枝士多啤沙冰，夠晒暗黑系。

人氣南瓜

在外國，每逢在萬聖節，每家每戶的花園都擺滿南瓜雕塑作裝飾，還會吃南瓜批。星巴克在這個10月，推出南瓜批主題飲品和萬聖節系列，秋季限定的有南瓜批鮮奶咖啡、南瓜批星冰樂、南瓜批忌廉冷萃咖啡及氮氣冷萃咖啡。萬聖節系列則有印上小鬼和南瓜等圖案的鬼馬杯子、還有可愛的主題造型熊仔和夜光鬼屋造型凍杯等，用來盛載飲品也很貼題。品牌同步更推出與巴西時尚品牌FARM Rio首次合作的3款富熱帶風情的杯具，搶眼又吸睛！

輕鬆小點

和小朋友玩到攰，想來些醫肚的主題輕食，一樣有計。IKEA指定的香港美食站就在節日提供黑卒卒的珍寶芝雞肉醬竹炭熱狗，暗黑主題美食再加邪惡芝士醬，無比誘惑，加指定價錢還可配任飲汽水。甜點就有萬聖節綠咒指雙蟲乳酪，綠色手指配彈牙蟲蟲，小朋友夠膽吃嗎？

主題盒子配朱古力

話明Trick or Treat，又豈能缺少糖果和朱古力。GODIVA推出的萬聖節朱古力系列，選用松露朱古力配不同的造型禮盒，如萬聖節朱古力禮盒以木乃伊形鐵盒設計，紫色盒子和小黑貓作主調，內有Cube松露黑朱古力和1盒牛奶朱古力豆。朱古力南瓜形禮盒內有18粒不同味道的松露朱古力，小朋友看到透明的南南瓜小盒子，相信迫不及待就想拆開它！

千奇百趣

萬聖節嘩鬼出籠，大家對鬼怪的喜好都不一樣，可以自己揀心合水的攪鬼美食就最好。Marks & Spencer在這個節日，推出多款造型糖果和美食，當中包括酸沙蜘蛛造型糖、會流紅色覆盆子果漿的爆眼白朱古力球、果汁毛毛蟲糖、萬聖節特別版造型的朱古力棒等。另外，店子提供多款會發光的奶油酥餅主題禮罐盒，詭果圖案再加燈效，夠晒氣氛。還有不同形狀的鮮南瓜，讓你自己雕出一隻南瓜妖怪，感覺更投入。

限定禮盒

除了可怕造型，怕鬼的你可選擇得意美味的出品。龍島今年就推出2款期間限定禮盒，南瓜派對朱古力禮盒有全新設計的DR. Ghost士多啤梨爆炸糖白朱古力和Jack O' Lantern南瓜籽棉花糖黑朱古力，再加Mr Mummy焦糖軟心黑朱古力和Frankenstein抹茶棉花糖朱古力和2款經典口味。嘩鬼來襲雜錦禮盒則有4款口味馬卡龍曲奇、2款口味蛋白餅及2款朱古力曲奇，可愛又美味。

軟糯南瓜

傳統大家會吃南瓜批慶祝萬聖節，Soulgood Bakery在今個10月推出南瓜巴斯克蛋糕布甸，原個南瓜配新鮮南瓜蒸煮南瓜蓉、日本雞蛋打造的餡料，輕輕切開再品嘗，有入口即溶的質感，作飯後甜品最好不過。

驚喜自家製

若覺得坊間的主題小食太平凡，不妨自己動手。city’super預備了多款DIY萬聖節甜品食材，如南瓜批餡料、鬆香脆餅皮，以及有蝙蝠和南瓜等主題圖案的萬聖節烘焙紙模及裝飾籤組合，無論整南瓜鬆餅、麵包或蛋糕等應節，話都無咁易。