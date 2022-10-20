李昭南拋「肉彈」炸爆泳池　余德丞偷望自認全場最鹹濕

「ViuTV女神」李昭南（Mishy）向來身材出眾，去年佢就性感亮相ViuTV節目《海陸勁技場》，打水戰對撼無綫同類水上遊戲節目而引起熱話，近日佢再參與戀愛真人騷《姊妹們的國際市場》，最新一集一眾男男女女去泳池大玩Pool Side Party，當中以李昭南最為矚目，以湖水緣比堅尼上陣，加上泳衣設計有兩條黑線由心口掛上頸，令導彈級「咪咪」更加呼之「肉」出，成功「肉」壓其他女嘉賓，一出場即引起全場男士哄動，連女主持阿正都表示：「我係女仔都唔知隻眼可以望邊！」Mishy即豪言：「平時我唔着泳衣，我裸泳㗎 ！」非常大膽。

而Mishy不但冧暈一班男嘉賓，身為主持嘅余德丞（Dickson）都自認鹹濕，自爆忍唔住偷望：「最鹹濕嗰個都係我，我tag嘉賓出嚟時候我都望咗佢一眼，所以我係最鹹濕。」又指：「從男士角度睇，嗰兩條黑色嘅線好尷尬，驚我睇唔到佢條線咁，佢已經好明顯，佢仲要擺條黑色線喺度，我唔知可以望邊度呀！」片段一出即令網民暴動，Mishy即急急解釋該泳衣係由工作人員提供，自己私下出海其實比較保守。