鄭裕玲效力40載成無綫台柱　傳約滿唔Do

鄭裕玲（嘟嘟）可謂無綫的標誌人物，據悉上月剛滿65歲的她約滿後決定不續約，有意開展新生活，正式與TVB結束近40年的賓主關係。後輩馬國明與麥美恩對於嘟嘟約滿離開皆感到可惜：「希望唔係啦！」

效力無綫近40年的鄭裕玲由拍劇無數的當家花旦，到成為大型節目金牌司儀，可謂無綫的標誌人物之一。有傳上月剛滿65歲的她希望開展新生活，好好享受人生，與公司合約屆滿後決定不再續約，結束多年的賓主關係，為璀璨的電視生涯畫上完美句號。

影視綜藝瓣瓣掂

家喻戶曉的嘟嘟，1978年因佳藝電視倒閉而轉投無綫，自此演藝事業一飛沖天，成為無綫當家花旦之一，多年來拍劇無數，代表作包括《網中人》、《親情》、《輪流傳》、《流氓大亨》、《男親女愛》等。紅透電視圈的她於1987年離開無綫轉戰影圈繼續發光發亮，更贏得影后殊榮，及後急流勇退移民加拿大。

至1992年，她回流返港再效力無綫，2000年再創事業高峰，憑《男親女愛》贏得視后寶座。隨後她向綜藝節目這個新領域發展，主持的遊戲節目《一筆OUT消》，以及「Do姐系列」的《Do姐去Shopping》、《Do姐有問題》、《Do姐再Shopping》等皆受觀眾歡迎。嘟嘟更是每年大型節目如台慶及香港小姐競選的鐵膽司儀，憑出色口才及淡定風格，多年來贏盡觀眾讚賞，她後來更踩入電台擔任節目主持，演藝事業相當多元化。

視帝馬國明曾與嘟嘟到外地拍攝《Do姐去Shopping》，對於前輩不續約，他大感可惜：「冇聽過，嘟姐係TVB其中一個代表人物，如果係真就好可惜，希望唔係。」司儀經驗豐富的嘟嘟不時提攜後輩，其中獲益不淺的麥美恩表示：「好突然，希望唔係。嘟姐係一個大前輩，好保護後輩，做騷見到有嘢唔順會同我哋出聲，大騷有嘟姐真係快靚正！」至於嘟嘟在截稿前未有回覆。