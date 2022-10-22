古天樂生日獲贈盔甲頭盔蛋榚　余香凝出動囡囡賀壽

影帝古天樂（古仔）昨日（21日）52歲生日，休息1天今午（22日）再次出席戲院謝票，旗下藝人余香凝、廖子妤及ANSONBEAN（陳毅燊）等「玩驚喜」現身賀壽。其公司台前幕後推出盔甲頭盔蛋榚送予壽星仔，而10月26日56歲生日的姜皓文亦獲坦克車蛋榚，場面相當熱鬧。

古仔甫現身即拿起咪高峰向大家說：「頭先我都見到有啲同事入咗嚟，係估唔到咁多人啫。多謝大家嘅付出，希望日後㩗手再創高峰。」他事後受訪慨嘆疫情令其公司數年未有類似活動：「其實嚟緊公司10周年，真係好想認認真真搞個春茗，但都要睇政策。（10年最大嘅滿足係乜？）公司愈來愈多年輕人，希望嚟緊幫下一代開創全球市場。好似《明日戰記》呢類型片種係要開創，但都要全公司一齊努力。」

談到日前應小粉絲通電，他說：「其實最近都接到好多小朋友話畀我嘅畫，只係呢位小粉絲問嘅嘢比較得意，我都應承咗佢遲啲帶佢參觀我嘅收藏。佢話嫲嫲煮嘅飯最好味，我都覺得屋企人煮最得，因為都食慣咗嗰種味道。」他又否認《飯戲攻心》同時間謝票「打對台」：「謝票都通常都係周末。（驚唔驚《明》片被對方超越？）邊套好都開心嘅。」

另外，余香凝出動囡囡賀壽：「我教佢錄咗條聲畀老闆（古仔），祝佢生日快樂。」至於身為古子鐵粉的廖子妤則說：「以前喺馬來西亞，知道古生嚟宣傳，我會打電話去電台抽入場券，試過有一次抽中，點知主持人話我冇熄收音機收咗我線！我都係入行先正式見到古生，但喺佢面前要保持冷靜。（想同佢拍愛情片？）諗都唔敢諗，驚褻瀆呀。」