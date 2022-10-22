「反骨琪」蔣家旻重提與朱敏瀚一段情：真係唔好彩！

現年33歲的蔣家旻（Angel）接受電台訪問，最近獲導演葉念琛欽點演出台慶劇《美麗戰場》飾演大反派「反骨琪」獲好評，被指有望問鼎視后，但原來其家人曾反應她入行：「父母一直唔放心我入行，《第一次不是你》好像帶我到某一個高峰，但之後又無得做《愛‧回家》突然跌番下來，會聽到他們很多擔心說『你明明去到某個位，為何被人撳番低？工作量不多、又做番冇乜發揮角色？』這些事就算他們不講，我自己都會問點解。點解？就是冇運氣！我只會跟朋友呻，不跟家人講是擔心有更多負面情緒，那時都攰都辛苦。」至於兩年前，蔣家旻再憑《反黑路人甲》中的「水姐」一角事業再露曙光奪「飛躍進步獎」之前，問她有否洩氣，她說：「之前有洩氣，但我冇放棄，我常跟自己說，入行最辛苦那五、六年我都可以捱過，我認為自己還有機會，仲有希望！」

談及感情，直認小時候戀愛大過天的她，入行後因找到夢寐以求的演員興趣，已將事業放於人生首位，所以2012年與朱敏瀚因《點解阿Sir係阿Sir》擦出愛火花，她也沒想過這麼快公開：「最初不承認，一直低調拍拖，但真是不好彩，於銅鑼灣遇到採訪其他活動的傳媒朋友。我們拖手，因為沒想過會撞到記者。但認了之後，我反而對感情沒安全感，會想將來萬一分手，又要交代是很煩。兩年後分手，因大家步伐不一致，那時我又拍電影又拍《愛‧回家》較忙，是工作機會與時間，影響了大家感情。」

朱敏瀚之後，先後與羅天宇、麥秋成及最近期的敖嘉年傳過緋聞，她指全屬「流料」，亦坦言對敖嘉年最感愧疚：「跟敖嘉年是因拍《欺詐劇團》相熟，那次到訪他家，不止我一個，是一大班朋友去。他是教我很多的長輩，一向對私事很低調，就是為了那次被迫公開他的私穩（已離婚），我是很不好意思。」重申現在以事業先行，不會讓感情影響事業：「有件事我可透露，拍《反黑路人甲》時，我剛跟一個圈外男友分手，那時很受傷害很不開心，但我跟自己說，不開心都不能不專業，之後我發現感情是不會影響我的事業心。」單身兩年，指日後只會選擇跟圈外人拍拖，事關壓力較少，也不易因拍攝產生妒忌和呷醋。