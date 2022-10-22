本日日本：《哈利波特》主題美食精品　必買魁地奇制服Look熊仔

聯乘風靡全球的經典電影《哈利波特》最近再度和日本人氣連鎖咖啡店TULLY'S COFFEE合作，推出Magical Coffee Time第二彈聯名飲品、食品及周邊商品，粉絲們又是時候準備搶購！去年為紀念《哈》上映20周年，TULLY'S COFFEE首度推出Magical Coffee Time聯名系列，大受歡迎，時隔一年再度推出第二彈商品，當中最受注目的是穿上四大宿舍魁地奇制服的熊仔公仔，另外水杯及保溫杯也很實用，還有隨天氣變化而轉變形態的天氣瓶、斗蓬型的毛氈、四大宿舍絲巾等。除了精品外也有特製食品及飲品，例如百果餡餅拿鐵是以榮恩媽媽在聖誕節寄給哈利波特的百果餡餅為概念製作的飲品，以雲呢拿拿鐵為基底，加入乾果及香料，在面頭的鮮忌廉上放有星星餅乾，購買聯名飲品可加購嘿美防熱杯套，樣子超可愛！食品方面有重現哈利波特阿姨製作的牛油蛋糕，以及英國傳統點心牧羊人批。凡購買聯名系列產品，可獲贈四大學院貼紙，即日起至10月27日接受訂購（10月28日至31日在各分店發貨），10月29日起於網店有售。