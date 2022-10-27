本日日本：《山T女福星》潮牌聯乘 必搶限定700對虎紋鞋

日本漫畫家高橋留美子的經典名作《山T女福星》闊別大家36年後，日前於再度推出全新電視動畫，一眾粉絲們當然興奮非常！日本潮牌Onitsuka Tiger亦睇中《山》的回歸熱潮，推出多項聯乘搞作，除了於新動畫的第一話有男主角諸星當穿上Onitsuka Tiger招牌鞋款MEXICO 66的場面外，更將於10月29日推出《山T女福星》聯名鞋款及服飾，共有三款商品，最注目的首選Onitsuka Tiger 熱賣款式「DELECITY」配上阿琳身上虎紋的鞋款，無論鞋面和鞋跟也布滿了相關圖案，非常搶眼突出，並限定推出700對，絕對係熱搶之選！另外有印上阿琳追逐阿當圖案的長袖衞衣，及印有大大個阿琳圖案的Tote Bag。虎紋鞋款於Onitsuka Tiger網店及涉谷、表參道及難波的Onitsuka Tiger分店有售，衞衣及Tote Bag於於Onitsuka Tiger網店及各日本分店有售。

為了今次聯乘搞作，有關方面更特別製作原創短片，內容係穿上品牌服飾的阿琳與阿當在未來的Onitsuka Tiger店購物兼追逐一番。而10月29日至11月6日涉谷的Onitsuka Tiger SHIBUYA2店舖更會有相關的快閃店舖，粉絲們不妨留意！