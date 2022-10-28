【是日通勝】

農曆十月初四

壬寅年 庚戌月 甲寅日

吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：會友、裁衣、飾垣

忌：祭祀、開倉、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、13、27、33

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業運差，謀事要顧大局，太計較易惹閒言。

金牛座：易跟身邊人鬧分歧，放軟身段有助化解矛盾。

雙子座：若發現身邊人不是你杯茶，斬纜是一種解脫。

巨蟹座：保持低調有好處，今天穿紫色衫可帶來好運。

獅子座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷入財困。

處女座：整體運勢很不錯，但處理公事仍需步步為營。

天秤座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

天蠍座：人緣好不是必然，有能力幫人就應該站出來。

人馬座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象必須留意其人品。

山羊座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

水瓶座：運勢非常好，生活稱心如意，沒有甚麼煩惱。

雙魚座：是非多，易被人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）猴 易破財

鼠：春風滿面，拓展人脈的吉日，有利事業。

牛：運勢欠佳，沒有吉星守護，頭頭碰着黑。

虎：出外靠朋友，若有能力幫人，不要推搪。

兔：貫徹務實作風，事業發展可望穩步向前。

龍：情緒不穩，思緒混亂，易作出錯誤判斷。

蛇：心煩意亂，宜出外散心，有助趕走霉運。

馬：腦筋轉數快，敢表達心中所想易獲賞識。

羊：懂得為另一半付出，有助感情迅速升溫。

猴：是日沖煞，心情不佳，出門有破財風險。

雞：貴人運強，多請教長輩，做事得心應手。

狗：幹勁十足，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

豬：適合與人談合作，容易得到滿意的答案。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

尋找理想的女性伴侶

現今社會有結婚打算的人正在下降，雖然仍有不少人希望結婚生孩，組織小家庭，但愈來愈多人只想拍拖而不想結婚。無論有沒有結緍想法，相信每位男士都希望找到個賢淑而不煩憂的異性，但從何得知心儀目標是否理想伴侶呢？

面相上有些特徵可給各位男性提供一些訊息。前文提過：女人口大食窮郎。太多房事，男人受不了，而且女性天生喜歡說話，口大的女人再加上兩唇比較薄，就更多說話，你耳朵難以清靜，選擇正常比例為吉。

面無四両肉的女性，心計奸毒，而且面頰無肉，令顴骨太高，權力欲重，這類人會令伴侶難有立足之地。應該選擇面頰有肉，為人善良。鼻樑不宜彎削，因為鼻是財帛宮位，女性太貪財，對伴侶的事業成就要求高，工作壓力會令你喘不過氣。鼻頭與鼻翼成平衡如一橫線，有包容體諒之心。

下巴可以不兜，因為下巴兜，錢財豐厚，有工人使用雖好，但難免過於依賴工人，可能少了一些生活情趣。但下巴不能太尖，因為下巴尖未必是貧窮，多數健康不太理想，性格上容易三分鐘熱度。以上幾個面相特點，男士們可作參考。