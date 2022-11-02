新版Apple TV 4K開箱　全面升級但有一缺點？

Apple早前無預警發表多件新產品，除了新一代iPad Pro及第10代iPad外，還帶來了新版Apple TV 4K。新機升級硬件規格的同時支援HDR10+，並將於11月4日起發售，今次為大家率先開箱評測。

新版Apple TV 4K沿用前兩代的四方果造型，只不過體積就縮減20%至93x93x31mm，重量也大幅瘦身至只有208g，比上代更薄更輕巧，一改以往的墜手感覺。機面是灰黑色，配上亮面焗漆邊框，外觀一貫簡約漂亮，然而易沾灰塵指模及花痕這老毛病依然存在。新機設有純Wi-Fi及Wi-Fi+Ethernet兩個版本，受測為後者，機背除了電源及HDMI 2.1，還提供Gigabit Ethernet介面。

接駁方面，用跟機的Siri Remote遙控就能設定，也可把iPhone靠近，這時手機會彈出設定畫面，跟着步驟約1分鐘內便Setup完成，連Apple ID也自動輸入。成功後iPhone可能當作遙控使用，甚至直接打字，慣用了比用遙控更方便。另外，今代Siri Remote設計跟上代相若，設有觸控式點觸板及機側Siri叫出鍵，舊用家不難上手。

上代用A12 Bionic晶片已經頗快，今代改用A15 Bionic晶片，CPU及GPU性能分別快了50%及30%，功耗減少30%，反應更靈敏，操控更快捷，連帶散熱也有改善。新機支援Dolby Vision及4K/1,080p解像度的HDR10+，可呈現最暗的陰影和最光的高光部分，並提供60Hz高速動態畫面，睇片更流暢也減少殘影出現。音色方面，有齊Dolby Atmos、Dolby Digital 7.1及5.1環迴立體聲的支援能力，透過「音訊共享」更能連接兩對AirPods，深宵煲劇都唔怕嘈親屋企人！

新機出廠已預載最新tvOS 16系統，當中有不少優化，例如Siri重新設計，能夠辨認每一位用户的聲音，並提供相關的收看建議。另外支援全新智能家居連接標準Matter，讓智能家居配件無縫連結，打造智能家居控制中樞。其他功能包括「同播同享」功能，讓果粉透過FaceTime在Apple TV上同步觀賞節目。

總括而言，新一代Apple TV 4K體積、速度、電量、聲畫質素都有所改善，簡單就能令家中影音的質素提升，唯一缺點是最高容量只有128GB，考慮到遊戲及影片容量愈來愈大食，下一代實在需要再提升呢！