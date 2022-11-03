羅毓儀156身高局限戲路　心痛父母自責遺傳細粒身形

羅毓儀天生一張甜美俏臉、細細粒身形，出道短短3年已俘虜了一班男粉，1米56的身高，在她眼中是雙刃劍，發展可能會被局限，被定型只能演妹妹角色，提到父母也為此自怨生得她不高，覺得害了女兒的前途。

羅毓儀（Yuki）是無綫30期訓練班出身，入行後機會不少，多部劇集及處境劇《愛．回家之開心速遞》也看到她的演出，近日熱播的《下流上車族》飾演林敏驄細女、郭柏妍細妹「車蔓蔓」一角，佔戲甚重，劇中獲家人萬千寵愛，早前出席宣傳時她便獲Fans Club在場為她打氣，甚有觀眾緣。現年26歲的她，實際年齢其實比做家姐的郭柏妍大1歲，全靠156身高，贏得做妹的角色：「我唔知贏定輸，似雙刃劍，樣細和身高幫到畀人易記，但變相有啲角色未必啱；不過如果個樣大啲又高啲，又可能普通咗。」成為做學生和做妹的理想人選，作為新人會繼續享受，把握機會磿練演技，不過她也有想過到30歲時，應該不會有人找她做妹，也承認自己未必是普遍監製心目中的大路戲女角人選。

她續指：「呢個問題我都反覆問過自己好多次，但我好感恩，外形係父母賜，冇理由怨，如果唔係細粒、唔係童顏，冇特色都冇人會認得，所以好多謝父母。」一提父母她眼框已充滿淚水，爆父母怨自己遺傳了細粒身形給女兒：「因為聽得太多呢啲說話，驚父母唔開心，覺得生得你咁細粒，好似害咗你，聽到會好唔開心，唔係擔心自己事業，係擔心佢哋唔開心。（最擔心媽咪？）爹哋媽咪都擔心。（佢哋聽過說話後唔開心？）佢哋冇喺我面前唔開心，佢哋覺得自己唔好，會掛口邊講『最衰你身形輸蝕』，我唔想佢哋咁講，我好錫父母。」在《下》劇中Yuki飾演18歲學生綽綽有餘，可望做糖妹接班人？她笑言試過在電視台門口被人叫做糖妹，原來糖妹試過到化妝間找她相認，她覺得跟糖妹興趣相近，同樣喜歡唱歌和彈結他。

對於劇集收視高開，她認為全靠「三寶」鮑起靜、林敏驄和江美儀的吸引力法則：「第一集我哋圍埋睇，驄前輩講第一句我已經笑咗，佢話買間再大啲屋，要16間房、7間套房，每個女一人一間，生隊足球隊。黑魔利反肚要Call反黑組，都好好笑。」她說林敏驄長期爆肚，令她措手不及，喊戲變「焗蟹」收場，她也被鮑起靜的影后級演技感動到喊：「好犀利，想攬住鮑姐。」