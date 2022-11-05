【Zac玩Zac食】金秋蟹肥　擦盡各式蟹饌

自從踏入10月，好多中菜廳都推出大閘蟹盛宴，社交平台好多人都上傳食大閘蟹有幾爆膏嘅相，唔通個個都咁鍾意食大閘蟹爆膏，個個都唔驚膽固醇咩！其實秋天就係食蟹的季節，除咗大閘蟹其他仲有好多選擇！

位於沙田大型商場旁的星級酒店中菜廳，除咗有大閘蟹套餐，最近亦推出咗坊間少有嘅滋味「蟹」逅盛饌，選用世界各地多款豐腴肥美的時令蟹種入饌，炮製出一系列鮮美蟹香菜式。頭盤嘅蟹粉灌湯小籠包係唯一嘅大閘蟹菜式，鮮肉餡以鹹鮮味十足的蟹黃油香增添豐富層次。接着係芙蓉鱈場蟹肉金菇燴雪燕羹，雪燕加上勁多新鮮鱈場蟹肉，燉製成蟹鮮味道濃郁的「海皇羹」，蟹肉的天然鮮香味在口腔交織縈繞，超級讚！

主菜重點係加拿大珍寶蟹兩食，碩大肥美的加拿大珍寶蟹肉厚鮮甜，製作出羊肚菌蛋白蒸蟹鉗及砂鍋薑葱粉絲焗蟹兩道精緻菜式。蛋白混和羊肚菌後一同蒸煮，散發陣陣馥郁菇菌鮮香，加入蟹鉗後令鮮味倏然昇華。金蒜椒鹽沙巴軟殼蟹亦絕對讓人無法抗拒，原隻沙巴軟殼蟹酥脆金黃，灑上椒鹽及蒜粒後，鹹香滋味於味蕾併發，久久不散。套餐還有更多巧手菜式，包括南瓜帶子蟹油炒絲苗、花菇冬筍田園蔬及自家薑茶三色芋圓等，完美點綴蟹肉的頂級鮮味，昇華滋味時刻！

Profile：Zacky Sun

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