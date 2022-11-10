邱福龍加持！殺「神」遊戲再現

每逢踏入年尾都是遊戲大作推出之時，今年都唔例外，暌違4年、由Santa Monica Studio傾力製作的《God Of War Ragnarök》剛於全球上市，獨佔平台PlayStation除推出遊戲主機Bundle，更邀得著名漫畫家邱福龍親手設計手機保護殼，實行讓玩家全方位與男主角父子一同冒險！

4K畫質戰鬥多變

新作故事緊接2018年首作之後，克雷多斯和阿特柔斯在殺死巴德爾之後，九界陷入了芬布爾之冬，身懷巨人血脈的阿特柔斯欲尋找真實身份，兩父子遂重新踏入九界，並迎來阿斯嘉特大軍的挑戰。多得PS5的強勁機能，遊戲最高可以4K@60fps畫質運行，同時反射、光影與陰影品質提升，配合3D音效營造出空間感，令九界的綺麗景色與動靜活現玩家眼前。戰鬥系統向來是系列賣點， 此作除了符文攻擊及冰火兩種元素反應外，斯巴達之怒還加入了「狂怒」、「英威」、「暴怒」三種狀態，分別用於重擊、補血及秒殺敵人，玩家可根據情況自由切換不同撒手鐧。遊戲初期有混沌雙刀及利維坦之斧兩把老玩家熟悉的武器選擇，中期會取得新武器「德羅普尼爾之矛」，可用於投擲及解開關卡，加上現在盾牌設有蓄力攻擊，令戰鬥更多變化！

限量精品同步推出

《God Of War Ragnarök》作為PS平台年度壓軸大作，宣傳攻擊浪接浪，首先是與配件品牌CASETiFY合作邀請亞洲各地插畫師設計手機殼，同時與著名街牌#FR2及New Era合作，於11月9日起推出限量版T-shirt及9FORTY帽款。另外由即日起至11月19日於九龍某商場設置「《God Of War Ragnarök》展覽館」，展出1:1「利維坦之斧」、各式聯名產品及邱福龍設計的香港限定壁畫，入場更可親身體驗遊戲兼購買200套會場限定Bundle！

同場加映：壓軸遊戲輪住登場

自由體驗

《Star Ocean The Divine Force》是由Square Enix和tri-Ace Inc.聯手打造的RPG新作，遊戲融合科幻與奇幻兩種世界觀，玩家可操控雙主角在廣闊的地圖中冒險，甚至在空中飛翔橫越岩壁與城鎮，帶來前所未有的自由體驗。此作更支援GeForce NOW，讓PC、Mac、Android、iOS等裝置連上具備GeForce性能的PC，毋須下載即可開始遊玩。

延續恐怖

大受好評的恐怖驚悚遊戲《黑相集》系列第4部作品《心中魔》將於11月18日上市，故事講述紀錄片劇組收到一個神秘邀請，前往參觀美國第一連環殺手H·H·福爾摩斯「謀殺城堡」的複製品，但他們很快便發現自己的處境比起收視率更加岌岌可危！此作沿用第三人稱視角，玩家需選擇不同的對話選項，繼而影響故事分支及產生不同結局，重玩性極高！

音速冒險

《Sonic Frontiers》是首部採用開放世界架構的超音鼠作品，以沉睡的古代文明未知島嶼「星殞群島」為舞台，玩家將操作超音鼠，以超音速動作隨心所欲地在廣闊的地圖展開冒險，途中可經機關跳出賽道，並挑戰奇形怪狀的強大敵人。世界地圖上還有「戰鬥」、「解謎」、「支線任務」、「電腦空間」等各式元素，供玩家自由選擇。

現代戰爭

槍戰遊戲《Call of Duty: Modern Warfare II》承襲系列世界觀重新打造，並首度將戰場從二次世界大戰搬至現代戰爭。玩家將跟隨141特遣隊到世界各地，進行匿蹤潛行、叢林戰、水下戰、高空爆炸突擊戰等不同任務。遊戲改良了AI系統，並引入全新槍枝操作系統及槍匠系統，而畫面也一併獲得提升。線上模式提供單人或團隊戰，後者可6對6一齊火併！