韓國年度爛劇榜出爐！徐睿知復仇劇老土低俗稱冠

由韓國演藝界200名業內人士票選的「年度爛劇榜」出爐！「恐怖情人」徐睿知6月挾復仇劇《夏娃的醜聞》復出，被彈顏值跌Watt，即使上演多場火辣親熱戲也未能扭轉頹勢。劇情講述為父報仇的她，精心策劃13年大計，以美色勾引財閥家族有婦之夫朴秉恩，除了床戲，劇中還包含陰道整容等台詞，但其復仇大計卻毫無新意，僅以火辣床戲及露骨對白博取觀眾注意，遭劇迷炮轟低俗老土，最終從200人中贏得46票大熱登頂，封年度爛劇之王！

翻拍自西班牙人氣劇的韓劇《紙房子：韓國編》，由劉智泰與朴海秀等好戲之人主演，事前被睇高一線，可惜劇情偏離原版，播出後令人大跌眼鏡，以36票高踞爛劇榜No.2。

至於首兩季收視爆燈而開拍的《婚詞離曲3》，雖然結局收視破10%佳績，但本來是寫實劇，結局竟出現陰間使者、小孩鬼魂等靈異元素，令劇迷一頭霧水，以23票打入爛劇榜3甲。

金世正主演的收視仆直劇《今日的網漫》以10票排第4位，尹施允與李鍾碩各自孭飛的《現在很美麗》與《律戰江湖》各獲8票並列第5位。《為何是吳秀才》與《還魂》同獲6票排第6位。而《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》與《雪降花》及《還有明天》亦榜上有名。