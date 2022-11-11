《下流上車族》收視衝破25點　林敏驄預告大結局狂派洋葱

無綫劇集《下流上車族》感人爆喊位一浪接一浪，前晚多場催淚位，令收視不斷上升，收視錄24點，昨晚一集更衝破25點收視，相當厲害，全城網民集氣望今晚大結局破30點收視。

劇中講述飾演蔓蔓的羅毓儀（Yuki）上演崩潰式喊戲掀起序幕，劇情講述蔓蔓目擊爸爸志明（林敏驄飾）疑有外遇後大受打擊，情緒爆發邊哭邊跑回家，並攬着媽媽（江美儀飾）及家姐芊芊（郭柏妍飾）哭個不停：「爹哋唔要我哋喇......」Yuki這場戲表現相當投入，更激動到面都紅晒。她受訪時透露事前原來有向影后鮑起靜請教：「因為冇經歷過呢樣嘢，所以拿捏唔到個情緒應該去到邊，鮑姐就幫我分析話蔓蔓比較小朋友，遇到呢種情況會感受比較大，所以會喊得比較勁，聽完鮑姐講再加埋自己想像，就代入到個角色。」

Yuki續指該場戲前後拍了共兩Take，並特別感激「媽咪」江美儀信任：「第一Take其實都喊到，但媽咪睇完Playback後覺得我可以喊得再入肉啲，之後就叫導演畀多次機會我。其實本身自己睇完都覺得爭咁啲，但始終自己係新人唔夠膽要求嚟多Take，亦都唔敢保證會唔會做得更好，好多謝美儀姐相信我做得到，覺得好感動。」

而來到劇集尾聲，林敏驄再度攻陷觀眾「淚點」！劇情講到受盡傷害的雯慧（江美儀飾）向志明提出離婚，志明遂陷入後悔輪迴，一邊看一家人的相片一邊爆喊。失去家人的志明更幻想一家四口重聚的畫面，四人相擁而泣煞是感人......但鏡頭一轉只剩下志明獨自躺在梳化落淚，凸顯出志明的孤獨。林敏驄透露這場戲是自己提議加的：「本來場戲係得我一個喊，之後我覺得兩個女啲演技都開始成熟，可以喊得出喇喎，加上大家相處咗幾個月，有咗感情基礎，所以搵埋佢哋同美儀一齊演，大家拍呢場時都喊晒，美儀都喊到收唔到聲，感覺非常好。」

而今晚大結局最大睇頭，當然是陷入離婚邊緣的車氏夫婦如何大團圓結局，林敏驄更會大拋感人Bite：「我哋加埋幾多歲喇？唔通仲可以有轟轟烈烈嘅愛情？只希望呢個家齊齊整整，可以同你細水長流。」兩公婆聯手大派洋葱！