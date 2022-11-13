Anton@ONE PROMISE與林欣彤分手後首現身：復原中！

樂隊ONE PROMISE成員盧文廸（文廸）、周天衡、陳羿辰（Sora）及馮卓然（Anton），今日（13日）現身新蒲崗出席簽唱會，吸引大批粉絲到場，場面熱鬧。今日乃Anton與林欣彤（Mag）在社交平台宣布分手後，首度亮相公開活動，但見他心情不錯，全程與其他隊友有講有笑。

談到分手心情時，他說：「復原中，唔會完全冇事，但為咗保障雙方私隱，分手原因同時間我唔會多講，依家再見亦是朋友，會傾吓冥想、食健康嘢及訓練狗仔等話題，因為我同佢身體經常唔舒服，會互相分享有關保養方法，保持一個良好的關係。」他又發揮男士風度說：「希望你哋（記者）如果採訪她，問題都唔好太尖銳，要尖銳就尖銳我啦！（有冇復合機會？）我都唔知。」

另外，文廸情緒高漲，表演時一度興奮跳落台，走近觀眾獻唱，炒熱全場氣氛。4子又提到本週四（17號）將於九展舉行演唱會：「會有Live Band，俾樂迷嘅驚喜勁過除衫！（咁即係點？）好似有洋葱位，就係重溫我哋夾Band嘅初心，相信會搞喊粉絲同同事們。」適逢今日Anton由鼓手轉職Rapper一周年的大日子，當事人竟忘記得一乾二淨，要隊友提點，他自評最初唱Rap時很青澀，天衡聞言即稱讚他從幼嫩中成長，而Anton坦言自確診後，喉嚨和身體狀態欠佳，擔心會影響自己的表演狀態。