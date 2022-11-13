翁子光已還1百萬畀K先生：我諗住再投資電影！

藝人蘇玉華與導演翁子光今日（13日）接受電台訪問，翁子光之前在社交網中自爆其監製及投資的新片獲K先生慷慨借出一百萬才能成功開拍，令全城競猜誰是K先生，當中古天樂與郭富城成為嫌疑人，惟後者已否認，翁子光說：「我唔想騷擾到唔關呢件事嘅人，郭富城同我係好好嘅朋友，佢對我嘅支持唔使講，我唔想佢畀人追訪，件事係同佢冇關，我好想同佢再合作，下次搵佢同蘇玉華一齊拍戲。（咁係咪古天樂？）我話咗唔講就唔講，其實個答案已經呼之欲出。（搵佢再投資下一就部？）如果K先生係個演員嘅話，我想以導演身份同佢合作拍戲。（搵埋K先生同郭富城合作？）最好不過。」他指已將1百萬還給K先生，會否再合作投資就看緣分，他自言手上還有多個項目，希望再找投資方時大家會比較易話為。

至於他之前稱將買樓的首期用作拍戲，問他現時新片票房不俗是否可以買樓？他說：「我諗住再投資電影，啲人都問我係咪傻，我只係覺得難得可以將港產片繼續，而且我有工作，啲錢可以搵得番，想畀人知道係有人願意去投資港產片，唔係咁絕路。」有份演出的蘇玉華指公司已安排慶功，並希望可以跟翁子光再合作，翁子光大讚她是好演員，魅力不輸女神林明禎：「蘇玉華去謝票嘅時有觀眾向佢吹口哨，開心見到演員咁多人鍾意。」