Kim Kardashian舊愛Pete搭上另一單親媽Emily Ratajkowski

28歲美國諧星Pete Davidson向來是荷里活女神收割機，他今年8月與美國真人騷女星Kim Kardashian分手後，即向另一單親媽咪出手，今次目標是憑《Blurred Lines》MV裸身演出走紅的31歲美國女模Emily Ratajkowski。

Emily今年7月與涉嫌偷食的電影監製老公Sebastian Bear-McClard分手，兩人育有1子。知情者透露：「Pete同Emily已經傾咗幾個月，佢哋仲係拍拖早期階段，但都好鍾意對方。佢哋係經共同朋友認識，Pete可以氹到Emily笑，佢亦好欣賞女方嘅智慧。」日前他們被拍到於紐約拖手行街，令關係曝光。

Emily今年9月申請離婚後，曾一度與美國男星畢彼特（Brad Pitt）傳出緋聞，但被她否認。她於10月被拍到於紐約夜會DJ Orazio Rispoy，在街頭咀嘴。而Pete過去的戰績包括美國天后Ariana Grande、美國名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）女兒Kaia Gerber、美國女星安迪麥杜維（Andie MacDowell）女兒Margaret Qualley、以及英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）等。